Загадочные и жестокие убийства: Вырезали гениталии и глаза у 30 лошадей

Полицейские предполагают, что убийство может быть связано с каким-то ритуалом неизвестного культа, устрашающим челленджем в соцсетях или действиями подражателей.

Во Франции произошла череда загадочных убийств лошадей

Во Франции произошла череда загадочных убийств лошадей. Об этом сообщает Sky News.

По сведениям местной полиции, около 30 животных были жестоко убиты по всей стране. У большинства из них было отрезано ухо, удалены глаза и гениталии, а также выкачена вся кровь. При этом мясо лошадей осталось нетронутым.

Полицейские предполагают, что убийство может быть связано с каким-то ритуалом неизвестного культа или устрашающим челленджем в соцсетях. Также рассматривается версия с преступниками-подражателями.

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