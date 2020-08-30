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Заразились коронавирусом 55 человек за сутки на 30 августа в Новосибирской области. Число инфицированных - 11 344

13:02 30.08.2020 Фото: pexels.com
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Среди заболевших в регионе 683 ребенка. 10 022 пациента выписаны с выздоровлением, в том числе 49 человек за последние 24 часа. Всего в области проведено 413 566 тестов на коронавирус.

Заразились коронавирусом 55 человек за сутки на 30 августа в Новосибирской области. Число инфицированных 11 344
Скончалась 59-летняя пациентка с COVID-19 за сутки на 30 августа в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились коронавирусом 55 человек за сутки на 30 августа в Новосибирской области. Число инфицированных 11 344

Растет COVID-19 четыре дня: выявлено 4 980 новых зараженных за сутки на 30 августа в РоссииЗаразились коронавирусом 55 человек за сутки на 30 августа в Новосибирской области. Число инфицированных - 11 344Ещё 1939 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 30 августа в регионе зарегистрировано 11 344 случая COVID-19 (+55 за последние сутки), в том числе 683 ребенка. 10 022 человека выписаны с выздоровлением (+49 за сутки).

Скончался еще один пациент: женщина в возрасте 59 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 355 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 45 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

Госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 913.

В больницы районов области госпитализирован 421 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 413 566 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 398 жителей области, 36 084 человека сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске выявлен один зараженный коронавирусом. На 30 августа зарегистрирован 241 больной с коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением остаются 80 бердчан.

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