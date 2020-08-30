30.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Как собрать детей в школу: Впервые отказываются от кредитов для этого россияне в 2020 году

14:19 30.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Аналитики поясняют такую тенденцию тем, что из-за режима самоизоляции, вызванного пандемией, и последовавшего за ним кризиса россияне перешли к сберегательной модели поведения.

Как собрать детей в школу: Впервые отказываются от кредитов для этого россияне в 2020 году
Исследование: россияне отказываются от займов для сбора детей в школу

Россияне впервые с 2015 года отказываются от оформления займов для сбора детей в школу: доля желающих взять такой займ в августе сократилась за год на 3 процентных пункта и составляет лишь 5%, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником24".

"(Число - ред.) желающих оформить займы на подготовку детей к школе в этом году сократилось до 5% от общего числа клиентов. Напомним, что в прошлом году показатель был на уровне 8%. Подобное поведенческое изменение произошло впервые с 2015 года, ранее всегда рынок наблюдал рост займов на подготовку к 1 сентября", - указали эксперты, добавив, что статистика за более ранний срок не велась.

Аналитики поясняют такую тенденцию тем, что из-за режима самоизоляции, вызванного пандемией, и последовавшего за ним кризиса россияне перешли к сберегательной модели поведения. В то же время финансовые организации ужесточили требования к заемщикам, опасаясь массовых дефолтов.

По оценке компании, стоимость подготовки ребенка к школе варьируется в этом году в переделах 3,5-20 тысяч рублей в зависимости от региона проживания и "комплекта". При этом желающим оформить займы россиянам в среднем не хватает около 40% от нужной суммы, поэтому они запрашивают у кредитора 5-7 тысяч рублей для сбора ребенка в школу.

Претерпела изменения и "корзина" школьника: если раньше займы направляли в подавляющем большинстве случаев на покупку формы, рюкзака, обучающих материалов, то сейчас практически каждый третий собирается тратить средства на покупку компьютера, планшета на тот случай, если обучение будет переведено в дистанционный формат и вся техника резко подорожает.

Российские микрофинансовые организации в августе продолжат восстановление выдачи займов: по ожиданиям экспертов, компании в текущем месяце предоставят своим клиентам в общей сложности порядка 1,5 миллиона ссуд против 1,4 миллиона в июле.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько вы потратили на сборы в школу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКак полыхал недостроенный коттедж в элитном поселке у нефтехранилища в Бердске?
16:14 30-08-2020
Как полыхал недостроенный коттедж в элитном поселке у нефтехранилища в Бердске?
Стали меньше пить? Снижение покупок алкоголя обнаружили в России
15:59 30-08-2020
Стали меньше пить? Снижение покупок алкоголя обнаружили в России
Халява кончилась: Какие выплаты отменят после 1 сентября 2020? Ликвидируют "коронавирусные" доплаты
15:46 30-08-2020
Халява кончилась: Какие выплаты отменят после 1 сентября 2020? Ликвидируют
Растет COVID-19 четыре дня: выявлено 4 980 новых зараженных за сутки на 30 августа в России
15:36 30-08-2020
Растет COVID-19 четыре дня: выявлено 4 980 новых зараженных за сутки на 30 августа в России
Обстреляли автобус с патриотами. Арестовал 6 бандитов суд Харькова
15:23 30-08-2020
Обстреляли автобус с патриотами. Арестовал 6 бандитов суд Харькова
Потеряшке: найдена сумка с вещами в маршрутке
15:17 30-08-2020
Потеряшке: найдена сумка с вещами в маршрутке
Астероиды 80 раз опасно приближались к Земле в августе 2020 2
15:09 30-08-2020
Астероиды 80 раз опасно приближались к Земле в августе 2020
БердскСенсация: Зацвела вода в Обском море у побережья Бердска только 30 августа 2020. Смотрите видео и фото
14:52 30-08-2020
Сенсация: Зацвела вода в Обском море у побережья Бердска только 30 августа 2020. Смотрите видео и фото
БердскЛечатся от коронавируса 1346 пациентов на 30 августа в больницах Новосибирской области
14:34 30-08-2020
Лечатся от коронавируса 1346 пациентов на 30 августа в больницах Новосибирской области
Как собрать детей в школу: Впервые отказываются от кредитов для этого россияне в 2020 году
14:19 30-08-2020
Как собрать детей в школу: Впервые отказываются от кредитов для этого россияне в 2020 году