Сенсация: Зацвела вода в Обском море у побережья Бердска только 30 августа 2020. Смотрите видео и фото

Водохранилище позеленело на месяц позже обычного. Несмотря на цвет и качество воды, в последнее воскресенье лета бердчане купаются.

Зацвели водоросли в Обском море у побережья Бердска в предпоследний день лета-2020

Вода у бердского побережья Обского моря в воскресенье, 30 августа, окрасилась в яркий зеленый цвет. Фото и видео "Курьер. Среда. Бердск" прислали очевидцы. По их словам, в 2020 году водохранилище зацвело позже обычного.

Как правило вода зеленеет в июле, когда начинают цвести водоросли. Это происходит при максимальном прогреве воды. Видимо, этим летом море прогрелось позже до комфортной для цветения температуры.

Несмотря на вид и качество воды, на берегу Обского моря в последнее воскресенье августа полно народу. Многие купаются, заявляя, что вода теплая. Хотя ночные температуры опускаются уже до +10 градусов.