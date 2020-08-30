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Обстреляли автобус с патриотами. Арестовал 6 бандитов суд Харькова

15:23 30.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Между сторонниками разных политических сил вспыхнул конфликт, в результате которого два человека получили ранения от травматического оружия, а один — черепно-мозговую травму.

Обстреляли автобус с патриотами. Арестовал 6 бандитов суд Харькова
Суд арестовал шестерых подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

Киевский районный суд Харькова принял решение отправить в СИЗО шестерых подозреваемых по делу о нападении на автобус с членами организации «Патриоты — за жизнь» в районе города Люботина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретаря прокуратуры региона Дмитрия Чубенко.

«Избрали (меру пресечения. — прим. «Газеты.ru») шестерым — содержание под стражей без залога. Сегодня еще трем планируется», — сказал Чубенко.

Ранее под Харьковом неизвестные расстреляли автобус, в котором находились представители общественной организации «Патриоты — за жизнь».

Инцидент произошел на трассе Харьков — Киев. Бандиты перекрыли дорогу и заставили микроавтобус остановиться. Между сторонниками разных политических сил вспыхнул конфликт, в результате которого два человека получили ранения от травматического оружия, а один — черепно-мозговую травму.

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