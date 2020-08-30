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Стали меньше пить? Снижение покупок алкоголя обнаружили в России

15:59 30.08.2020 Фото: pixabay.com
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Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14% - до 447 рублей. Меньше стали покупать в супермаркетах. Увеличились траты в аптеках и на АЗС.

Стали меньше пить? Снижение покупок алкоголя обнаружили в России
В супермаркетах тоже снизились траты у россиян

Специалисты компании «Такском» выяснили, как изменился средний чек на покупки в основных категориях торговых точек в России с начала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, передает RT.

Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).

Также снизился средний чек в сегменте HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе, бары, поставщики продуктов и оборудования для таких заведений) — он составил 990 рублей против 1,2 тыс. в прошлом году (снижение на 18%).

На 6% снизился средний чек в супермаркетах — с 755 рублей до 707 рублей.

При этом в категории «Магазины у дома» аналитики зафиксировали небольшое увеличение кассового чека — на 1% (было 348 рублей, стало 350 рублей).

Одновременно с этим с января по август этого года по сравнению с прошлогодними показателями выросли продажи в аптеках и на АЗС — на 15 и 11% соответственно.

Так, средний чек на покупки в аптеке в этом году составил 610 рублей, а на АЗС — 1390 рублей.

Всего было проанализировано более 22 млрд кассовых чеков.

Ранее исследование IT-компании «Платформа ОФД» показало, что средний чек на набор первоклассника в этом году подорожал на 55% по сравнению с прошлым годом.

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