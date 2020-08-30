Изнасиловали школьницу сразу 30 мужчин в отеле. Подруга все снимала на телефон

Адвокат одного из задержанных уверяет, что 16-летняя девушка сама предложила всем молодым людям интим. А обратилась в полицию только после того, как один из мужчин пригрозил выложить ролик в Сеть.

16-летнюю школьницу изнасиловали сразу 30 мужчин

В Израиле на курорте 16-летняя школьница сообщила, что ее изнасиловали 30 мужчин в отеле, которым от 17 до 27 лет. Раскрыты детали того вечера. Все подозреваемые были знакомыми пострадавшей. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

В полицию потерпевшая девушка обратилась 14 августа. Она рассказала, что поехала с подругой в отель «Красное море» и встретила там знакомых парней. После употребления алкоголя ей стало плохо, она поднялась к себе в номер, а за ней пошли мужчины. По её словам, они воспользовались её состоянием и изнасиловали. Всего в акте участвовали 30 мужчин.

Местные правоохранительные органы изначально задержали троих подозреваемых, затем десятерых, а теперь число задержанных достигло 20. Аресты будут продолжаться.

Адвокат одного из задержанных уверяет, что 16-летняя девушка сама предложила всем молодым людям интим. Это, по словам юриста, должно подтверждать поведение ее подруги, которая не звала на помощь в этот момент, а снимала на телефон. Сама 16-летняя школьница, как уверяет адвокат, обратилась в полицию только после того, как один из мужчин пригрозил выложить этот ролик в Сеть.