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Изнасиловали школьницу сразу 30 мужчин в отеле. Подруга все снимала на телефон

18:37 30.08.2020 Фото: pixabay.com
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Адвокат одного из задержанных уверяет, что 16-летняя девушка сама предложила всем молодым людям интим. А обратилась в полицию только после того, как один из мужчин пригрозил выложить ролик в Сеть.

Изнасиловали школьницу сразу 30 мужчин в отеле. Подруга все снимала на телефон
16-летнюю школьницу изнасиловали сразу 30 мужчин

В Израиле на курорте 16-летняя школьница сообщила, что ее изнасиловали 30 мужчин в отеле, которым от 17 до 27 лет. Раскрыты детали того вечера. Все подозреваемые были знакомыми пострадавшей. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

В полицию потерпевшая девушка обратилась 14 августа. Она рассказала, что поехала с подругой в отель «Красное море» и встретила там знакомых парней. После употребления алкоголя ей стало плохо, она поднялась к себе в номер, а за ней пошли мужчины. По её словам, они воспользовались её состоянием и изнасиловали. Всего в акте участвовали 30 мужчин.

Местные правоохранительные органы изначально задержали троих подозреваемых, затем десятерых, а теперь число задержанных достигло 20. Аресты будут продолжаться.

Адвокат одного из задержанных уверяет, что 16-летняя девушка сама предложила всем молодым людям интим. Это, по словам юриста, должно подтверждать поведение ее подруги, которая не звала на помощь в этот момент, а снимала на телефон. Сама 16-летняя школьница, как уверяет адвокат, обратилась в полицию только после того, как один из мужчин пригрозил выложить этот ролик в Сеть.

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От редакции

Способная девочка?

Аноним, 30 августа 2020 19:59
В молодости друг забурился в женскую общагу с шестерыми друзями.
Все напились. Он уснул.
В результате триппера не было только у него одного.
Тем евреям здорово повезло.
Аноним, 30 августа 2020 20:01
НВР:
Подсыпали ей что-то вот и поплохеро.
А они этого то и ждали.

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