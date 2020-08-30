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Голый мужчина уволок троих детей под угрозами в лес под Новосибирском

21:03 30.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: vk.com/Юлии Морозовой
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Полиция задержала пристававшего к детям в наукограде Кольцово. СК начал проверку по фактам действий в отношении несовершеннолетних. Самого страшного он сделать не успел, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в СК.

Голый мужчина уволок троих детей под угрозами в лес под Новосибирском
Голый улегся на газон прямо во дворе дома в Кольцове

-Сегодня, 30 августа,  мужчина увел трех детей в лес, еще один мальчик убежал к отцу, который позже спас наших детей. Пока вызывали полицию, этот мужчина еще двоих детей пытался утащить в лес. По словам детей, хватал их за руки, угрожал, - такое сообщение появилось в паблике "Типичный наукоград Кольцово".

Несколько родителей уже написали заявления в полицию, остальных просят сделать это как можно быстрее.

-Пожалуйста, будьте бдительны! Поговорите со своими детьми! - призывают кольцовские родители.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", мужчину, подозреваемого в насильственных действиях в отношении детей, задержали полицейские.

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Анастасия Кулешова сообщила "Курьер. Среда. Бердск" вечером в воскресенье, что началась доследственная проверка по изложенным в паблике фактам.

-Устанавливаются все обстоятельства. Противоправные действия в отношении детей мужчина не успел совершить. В настоящий момент он задержан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Анастасия Кулешова.

Голый мужчина уволок троих детей под угрозами в лес под Новосибирском
Подозреваемого в приставании к детям задержали правоохранители
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