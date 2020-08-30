Как исчисляется срок исковой давности по кредиту, рассказываем

Как исчисляется срок исковой давности по кредитному договору, если после выдачи кредита прошло несколько лет?

Срок исковой давности применяется судом только по заявлению стороны в споре

При взыскании кредитной задолженности применяется общий срок исковой давности, который составляет три года. В силу статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, пишет Центр правовой помощи Кирпиков и партнеры.

В правоотношениях по просроченным кредитным обязательствам нередко заменяется кредитор (взыскатель) путем уступки права (требования). Замена кредитора не влияет на исковую давность по спорам о взыскании задолженности по кредиту. Поскольку течение указанного срока начинается с момента, когда банк узнал или должен был узнать о нарушении обязательства по возврату кредита заемщиком.

Срок исковой давности применяется судом только по заявлению стороны в споре



По спорам, возникающим из кредитных правоотношений, иски о взыскании задолженности принимаются к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. А срок исковой давности применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения. Истечение исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В случае если условия кредитного договора предполагают обязанность заемщика вносить платежи по кредиту частями, то и срок исковой давности исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Уступка банком права требования по кредиту коллекторскому агентству не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.

Требования к форме заявления, признание судом уважительной причину пропуска

Действующее законодательство не предъявляет каких-либо требований к форме заявления стороны, заявляющей о пропуске срока исковой давности. Поэтому такое заявление может быть сделано заемщиком в судебном заседании, как в письменной, так и в устной форме. Важно, чтобы о пропуске исковой давности было заявлено до вынесения решения. Заявление о применении исковой давности также может быть сделано третьим лицом.

В исключительных случаях суд может признать уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т. п.). В этом случае нарушенное право гражданина подлежит защите. Вместе с тем срок исковой давности по требованиям, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению.