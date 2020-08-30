30.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Как исчисляется срок исковой давности по кредиту, рассказываем

21:00 30.08.2020 Фото: https://www.pikist.com/
0

Как исчисляется срок исковой давности по кредитному договору, если после выдачи кредита прошло несколько лет?

Как исчисляется срок исковой давности по кредиту, рассказываем
Срок исковой давности применяется судом только по заявлению стороны в споре

При взыскании кредитной задолженности применяется общий срок исковой давности, который составляет три года. В силу статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, пишет Центр правовой помощи Кирпиков и партнеры. 

В правоотношениях по просроченным кредитным обязательствам нередко заменяется кредитор (взыскатель) путем уступки права (требования). Замена кредитора не влияет на исковую давность по спорам о взыскании задолженности по кредиту. Поскольку течение указанного срока начинается с момента, когда банк узнал или должен был узнать о нарушении обязательства по возврату кредита заемщиком.

Срок исковой давности применяется судом только по заявлению стороны в споре

По спорам, возникающим из кредитных правоотношений, иски о взыскании задолженности принимаются к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. А срок исковой давности применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения. Истечение исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В случае если условия кредитного договора предполагают обязанность заемщика вносить платежи по кредиту частями, то и срок исковой давности исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Уступка банком права требования по кредиту коллекторскому агентству не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.

Требования к форме заявления, признание судом уважительной причину пропуска
Действующее законодательство не предъявляет каких-либо требований к форме заявления стороны, заявляющей о пропуске срока исковой давности. Поэтому такое заявление может быть сделано заемщиком в судебном заседании, как в письменной, так и в устной форме. Важно, чтобы о пропуске исковой давности было заявлено до вынесения решения. Заявление о применении исковой давности также может быть сделано третьим лицом.

В исключительных случаях суд может признать уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т. п.). В этом случае нарушенное право гражданина подлежит защите. Вместе с тем срок исковой давности по требованиям, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы все честно кредиты выплатили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на август 2020 года для всех знаков зодиака 23
21:51 30-08-2020
Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на август 2020 года для всех знаков зодиака
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 97
21:50 30-08-2020
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре 17
21:45 30-08-2020
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков 45
21:44 30-08-2020
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день 259
21:40 30-08-2020
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день
Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния 385
21:38 30-08-2020
Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3825
21:36 30-08-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео 27
21:28 30-08-2020
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео
Выплата 10 000 руб. от Путина в августе 2020: что известно и как будут идти сборы к школе 282
21:27 30-08-2020
Выплата 10 000 руб. от Путина в августе 2020: что известно и как будут идти сборы к школе
БердскМагнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых 113
21:27 30-08-2020
Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых