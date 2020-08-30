Единовременную выплаты в 5000 рублей могут ожидать пенсионеры. Когда?

Российским пенсионерам могут единовременно выплатить в День пожилого человека пять тысяч рублей, если средства на это предусмотрят в федеральном бюджете.

В России допустили единовременную выплату пенсионерам пяти тысяч рублей

Российским пенсионерам могут единовременно выплатить в День пожилого человека пять тысяч рублей, если средства на это предусмотрят в федеральном бюджете. Об этом URA.RU сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Сделать одинаковую выплату в пять тысяч рублей всем — это дополнительные затраты бюджета. В бюджете Пенсионного фонда этих средств нет, они не запланированы. Но если предусмотреть это в бюджете страны, то такие выплаты возможны», — допустил сенатор.

По его мнению, выплаты в несколько сотен рублей не могут оказать существенной поддержки пенсионерам.