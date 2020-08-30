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Скончалась от отравления в карете скорой помощи 13-летняя москвичка. очень сильно хрипела

21:20 30.08.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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По предварительной версии причиной стало отравление, однако более точно станет понятно после результатов экспертизы.

Скончалась от отравления в карете скорой помощи 13 летняя москвичка. очень сильно хрипела
В Москве от отравления скончалась 13-летняя девочка

Как стало известно «МК» трагедия произошла 28 августа в квартире одной из многоэтажек на юге столицы. 13-летняя Даша (имена изменены) проживала с родителями и старшим братом. В ту ночь дома были мама и брат девочки. Вся семья уже спала, когда юноша услышал странные звуки из комнаты сестры. Парень вбежал туда и увидел Дашу в неестественной позе на кровати, она не реагировала на слова, а лишь хрипела. Он позвал мать и вызвал «скорую».

Девочка скончалась в карете скорой помощи. По предварительной версии причиной стало отравление, однако более точно станет понятно после результатов экспертизы. Полиция уже начала проводить проверку. По словам родных, никаких изменений в поведении школьницы они не замечали, негативных мыслей она не высказывала.

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