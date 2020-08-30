Охотник с ружьем утонул в первый день охотничьего сезона. Выпал из лодки

По словам очевидцев, они видели, как мужчина барахтается в воде и хотели помочь, но, к сожалению, не успели.

К поискам привлечены спасатели Рубцовска и полиция, проводятся оперативно-следственные мероприятия

29 августа на озере Островное, что близ Рубцовска, выпал из моторной лодки и пошел ко дну охотник, причем, вместе со своим ружьем - сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск" во "ВКонтакте", пишет https://vrubcovske.ru

По словам очевидцев, они видели, как мужчина барахтается в воде и хотели помочь, но, к сожалению, не успели.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю подтвердили достоверность информации.

"Организованы поиски 44-летнего мужчины, который приехал на охоту и во время катания на лодке выпал из неё (по словам очевидцев). В воде обнаружена пустая лодка. К поискам привлечены спасатели Рубцовска и полиция, проводятся оперативно-следственные мероприятия", - рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что случай произошел в первый же день открытия в Алтайском крае сезона охоты.