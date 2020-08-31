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Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

11:17 31.08.2020
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Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Вакансии для жителей Бердска.
Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика
ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
-водитель ( кат.С,D,E) график сменный, з/п 40000руб.
-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.
-водитель погрузчика, 5/2, 28-30000руб.
-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.
-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 35000руб.
-мастер КИПиА, 5/2 , 18000руб.

-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.
-лаборант, график 5/2, з/п 18800руб.
-повар, график сменный, з/п 20700руб.
-оператор 1С, сменный, з/п 24500руб.
-учетчик, график 2/2, з/п 30 000руб.
-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.
-укладчик-упаковщик, сменный, з/п 28000руб.
-медсестра, график 1/3, з/п 20000руб.
-рабочие на производство, график 2/2, з/п 30-32000руб.
-рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20.00 до 08.00), з/п 26000руб.
-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, график 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.
-птицевод, график скользящий 5/2, з/п 20000руб.
-санитар ветеринарный, график сменный,19000руб.
-слесарь по обслуживанию тепловых сетей, 5/2 скользящий, 19000руб.
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, график 5/2 скользящий, 25000руб.
-электогазосварщик, график 5/2, з/п 26700руб.
-слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб.
-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.
-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.
-плотник-бетонщик, 5/2, 20 000 руб.
-грузчик, график 5/2, з/п 20000руб.
-уборщица производственных и служебных помещений,график 5/2, 15700руб.
-кладовщик 2/2, з/п 25000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:

8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10
Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельниково, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.
ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА.
Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

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