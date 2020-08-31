Школа-2020: На линейки 1 сентября родителей пустят только в масках. Что еще меняется? Прочти

Документ предписывает за каждым классом закрепить отдельный кабинет. То же самое касается и занятий в библиотеках, спортивных и актовых залах — там одновременно сможет находиться только один класс.

На линейки 1 сентября родителей пустят только в масках

Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по работе школ в новом учебном году.

Линейки в День знаний должны пройти на открытом воздухе, но не для всех учеников одновременно, а для отдельных классов или параллелей. Родители смогут присутствовать, но только в медицинской маске. Все другие массовые мероприятия с участием детей в учебное время будут запрещены. Это следует из рекомендаций Минпросвещения и Роспотребнадзора, которые они направили в регионы. Как чиновники планируют защищать школьников от коронавируса, выяснила «Парламентская газета».

Линейки будут, но не для всех



Предстоящий учебный год должен пройти в штатном режиме, но с соблюдением требований, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, отмечается в рекомендательном письме.Все требования, которые должны соблюдать школы, изложены в санитарно-эпидемиологических правилах по организации работы детских учреждений в условиях эпидемии, напоминают авторы письма. Именно эти правила запрещают проводить в школах массовые мероприятия.

Единственное исключение может быть сделано для линейки 1 сентября, следует из документа. Согласно ему, проводить их можно «по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей».

Окончательное решение о формате линеек должны принимать власти регионов — такова позиция Минпросвещения. «Там, где примут решение «живые» линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним», — заявил 13 августа министр просвещения Сергей Кравцов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 13 августа сообщил, что в столичных школах линеек 1 сентября не будет.

С дистанционными уроками пока не прощаемся

Документ предписывает за каждым классом закрепить отдельный кабинет. То же самое касается и занятий в библиотеках, спортивных и актовых залах — там одновременно сможет находиться только один класс.

Администрациям школ поручено разработать такое расписание уроков и график посещения столовых, которые бы сократили до минимума контакты учеников из разных классов. В рекомендациях также отмечается, что внеурочные курсы целесообразно проводить либо в период каникул, либо в выходные и праздничные дни. Кроме того, изучение отдельных предметов или факультативов можно организовать удаленно, считают авторы документа.

«На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения», — отмечается в письме.

Подобное решение — о частичном отказе от очного обучения — оправданно, особенно в крайних случаях, считает зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. При этом полного перехода в онлайн, по его мнению, быть не должно. «Ведь важно не только получение знаний, но и воспитание, живой контакт учителя и ученика. Поэтому необходимо находить баланс, чтобы, с одной стороны, соблюдались санитарные нормы, а с другой — дети ходили в школу», — заявил Говорин «Парламентской газете».

Дети должны дышать чистым воздухом

В письме с рекомендациями Минпросвещения и Роспотребнадзора однозначное требование по использованию средств индивидуальной защиты относится только к персоналу пищеблоков. То есть учителям и ученикам носить макси не обязательно. Ранее в Минпросвещения говорили, что решение об обязательном использовании масок учителями остается в компетенции региональных властей.

Для школьников и педагогов будет создан «входной фильтр»: каждое утро перед входом в школу им будут дистанционно измерять температуру. Людей с признаками ОРВИ пропускать в здания не будут.

Также в учебных заведениях должны усилить дезинфекционный режим, использовать антисептики и обеззараживатели воздуха, регулярно проветривать все кабинеты.

Роспотребнадзор также напоминает стандартные требования к размерам школьных классов: не менее 2,5 квадратных метров на одного ученика на обычном уроке и не менее 3,5 квадратных метров на человека — на групповых занятиях (когда класс делят на группы, ученики в них общаются лицом к лицу).

Рекомендации Роспотребнадзора вполне адекватны, говорит Николай Говорин. «В них даётся общее направление действий, но они не доведены до абсурда», — отметил он.

Источник: pnp.ru