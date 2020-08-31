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Деньги / Общество

Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей

22:18 31.08.2020 Фото: imagebunker.ne
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Меры поддержки многодетных семей в Новосибирской области в 2020.

Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей
Единовременная материальная помощь в размере 5000 рублей при поступлении ребенка в первый класс

Меры поддержки многодетных семей в Новосибирской области в 2020.

5 тысяч рублей для детей, идущих в 1 класс

Мера поддержки

Единовременная материальная помощь в размере 5000 рублей при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области.

Документы

1. Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п.
2. Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 179-п  «О Порядке предоставления единовременных денежных выплат при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, и ребенка из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования »

Куда обратиться

  Территориальный орган министерства труда и социального развития Новосибирской области – отдел пособий и социальных выплат по месту жительства или месту пребывания семьи

10 000 рублей при поступлении ребенка в высшее учебное заведение

Мера поддержки

Единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей при поступлении ребенка в высшее учебное заведение

Документы

1. Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п.

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 179-п «О Порядке предоставления единовременных денежных выплат при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, и ребенка из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования »

Куда обратиться

Территориальный орган министерства труда и социального развития Новосибирской области – отдел пособий и социальных выплат

Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малообеспеченной многодетной семьи

Мера поддержки

Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малообеспеченной многодетной семьи

Документы

Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п.
2. Постановление Правительства Новосибирской области от 24.08.2015 № 322-п  «О ежегодной выплате на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи»

Куда обратиться

Территориальный орган министерства труда и социального развития Новосибирской области – отдел пособий и социальных выплат по месту жительства или месту пребывания семьи

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От редакции

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Аноним, 24 августа 2020 08:19
НВР:
Нет
Аноним, 24 августа 2020 08:41
НВР:
Выплата при поступлении в высшее учебное заведение выдается только при условии, что ребенок поступил на бюджетное место, если обучение платное, то она не положена
Аноним, 24 августа 2020 13:27
В смысле поддержат многодетные семьи?! Данная поддержка уже как минимум 5 лет действует.
Виктория, 24 августа 2020 19:31
У меня сын и дочь в колледже из многодетной семьи им положено или они должны быть выше образовательном учреждении
Аноним, 24 августа 2020 23:55
НВР:
У нас в Тюменской области в казанском районе многодетных не помогают наше местное правительство помогает только кто живёт богато нам как многодетной семье у нас 5 детей помощь была в 2017 году в 5тысяч больше мы её не видели.
Алекс, 25 августа 2020 14:31
Нефиг многодетных поддерживать! Любят ноги раздвигать, пусть сами и содержат! А то плодят нищету, и на мои вопросы плохо и живут!
Татьяна, 27 августа 2020 19:13
Я не поняла,-дети только в Новосибирске и Москве?!, Остальные что не дети или не нуждаются?
Аноним, 28 августа 2020 09:43
В Бурятии многодетным вечно во всем отказ ! У меня муж один работает, четверо детей и всегда везде отказ !!
Александра, 30 августа 2020 22:21
В Волгоградской области тоже самое..Бюджет весь разворован,денег нет ни на какие выплаты!
Галина, 28 августа 2020 09:43
Комент.по поводу раздвигания ног.дружок а у вас похоже проблемы с ногами или или их вообще нет.имею ввиду ног.а вы не с раздвинутых ног то появились?
Зоя, 30 августа 2020 22:25
Я считаю так, если государству нужны новые люди, дети, то организуйте помочь, при рождении ребенка. Так же многодетным. Это будет правильно. А кто завидует, прошу мимо
Анастасия, 31 августа 2020 10:52
У нас только 1500 на ученика. Без разницы в каком классе. Миасс
Аноним, 31 августа 2020 12:55
В Новосибирске наверное самые бедные,раз им помощь дают,а в других регионах нет.
Аноним, 31 августа 2020 14:25
НВР:
1200 рублей
Аноним, 31 августа 2020 16:36
А в Башкирии такого вообще нет. Я имею ввиду г.Белебей. Почему?
Аноним, 31 августа 2020 19:50
16 летний ребёнок не может на вышку это же 9класс

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