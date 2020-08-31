31.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

За помощь Колчаку попал в тюрьму и не вышел из нее младший сын купца Горохова из Бердска

11:00 31.08.2020, Галина Панчева Фото: бердского музея
0

Александр Горохов увлекался фотографией. Благодаря его снимкам бердчане могут увидеть, как выглядел в начале 20 века Бердск.

За помощь Колчаку попал в тюрьму и не вышел из нее младший сын купца Горохова из Бердска
Александр Горохов прожил 35 лет

Три альбома известной купеческой семьи Гороховых хранится в бердском музее.

В мае 2008 года произошло долгожданное событие в истории бердского музея - музейщики на бердской земле встретились с потомками известного сибирского купца Горохова Владимира Александровича по линии его младшего сына Александра, внуком Днепровским Кириллом Александровичем и правнуком Константином, проживающими сегодня в Москве.

Кирилл Александрович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом археологии музея Востока, Кирилл – профессиональный актер. О том, сколько музейщики их искали и как ждали этой встречи – отдельная история. Главный итог общения – это полученные в дар музею бесценные семейные реликвии в виде трех альбомов с любительскими фотографиями начала XX столетия, раскрывающими тайны жизни самой знаменитой купеческой семьи, а также изображающих неизвестный ранее облик затопленного города. О чем думал Александр Владимирович Горохов (1885-1920), оставляя свой автограф на одной из страниц альбома? Меньше всего, наверное, о том, что жизнь окажется до боли трагичной и короткой.

Он окончил мужскую гимназию, пытался получить высшее юридическое образование сначала в Томском университете, затем в Московском, но проучившись, в общей сложности, четыре академических года, диплома так и не получил. Был женат на дочери томского врача Германовой Вере Николаевне (1891 – 1969 гг.), красивой и высокообразованной девушке. В 1917 году у них родилась дочь Ирина.

Александр не на шутку увлекался фотографией, благодаря этому обстоятельству на страницах альбомов мы видим прекрасно сохранившиеся снимки. Не часто встретишь любительское фото начала прошлого века, которое с фотографической точностью, любовью к происходящему копирует окружающую действительность, лица родных и близких людей, их повседневные дела, работу, отдых. Одной из главных героинь фотосюжетов Александра была его любимая жена Верочка.

Идиллия спокойной жизни заканчивается с приходом к власти большевиков. Судя по архивным документам, в годы гражданской войны Гороховы не проявили открытого недовольства новыми порядками, однако внесли свой посильный вклад в возвращение старого режима. В частности, Горохов младший в 1920 году был осужден за оказание финансовой помощи Колчаку, посажен в тюрьму и оттуда уже не вышел. После смерти Александра Вера Николаевна вышла замуж за близкого друга детства мужа Цветкова Константина, который удочерил Ирину. Такова была последняя воля Александра.

Вера Николаевна пережила своего первого мужа на не один десяток лет, наверное, была счастлива с Константином Петровичем, который вырастил и любил Ирину, как свою собственную дочь. Ирина Константиновна Цветкова стала профессиональным музейным работником, до выхода на пенсию работала в Государственном историческом музее. Умерла в 2001 году.

Память всегда оставалась священным семейным атрибутом в семье Гороховых. Несмотря на все жизненные испытания, они трепетно относились к сохранению семейного наследия и традиций. Реликтовое столовое серебро переходит в качестве свадебного подарка уже в четвертом поколении, фамильная мебель живет новой жизнью после собственноручной реставрации. Семейные фотографии и картины – незыблемый предмет оформления интерьера комнат в домах и квартирах. Теперь часть их семейной истории хранится и в бердском музее.

По материалам бердского городского музея

За помощь Колчаку попал в тюрьму и не вышел из нее младший сын купца Горохова из Бердска
За помощь Колчаку попал в тюрьму и не вышел из нее младший сын купца Горохова из Бердска
За помощь Колчаку попал в тюрьму и не вышел из нее младший сын купца Горохова из Бердска
За помощь Колчаку попал в тюрьму и не вышел из нее младший сын купца Горохова из Бердска
За помощь Колчаку попал в тюрьму и не вышел из нее младший сын купца Горохова из Бердска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы храните старые фотографии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Голого мужчину в попытке растления детей подозревает СК Новосибирской области
11:36 31-08-2020
Голого мужчину в попытке растления детей подозревает СК Новосибирской области
БердскКого заставят носить маски в школах Бердска с сентября 2020, рассказала Жанна Тузова
11:32 31-08-2020
Кого заставят носить маски в школах Бердска с сентября 2020, рассказала Жанна Тузова
БердскСкостил полгода за растрату 2 млн бюджетных рублей экс-чиновнице Бердска Анне Захаровой облсуд. Окончательный срок - 3,5 года условно
11:30 31-08-2020
Скостил полгода за растрату 2 млн бюджетных рублей экс-чиновнице Бердска Анне Захаровой облсуд. Окончательный срок - 3,5 года условно
Главный секрет счастья в отношениях для каждого из знаков зодиака
11:27 31-08-2020
Главный секрет счастья в отношениях для каждого из знаков зодиака
БердскОтключат холодную воду 3 сентября в жилых домах под Бердском
11:25 31-08-2020
Отключат холодную воду 3 сентября в жилых домах под Бердском
БердскКак пройдут школьные линейки 1 сентября 2020 года в Бердске, стало известно
11:21 31-08-2020
Как пройдут школьные линейки 1 сентября 2020 года в Бердске, стало известно
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
11:17 31-08-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскПенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
11:15 31-08-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Бесплатные лекарства льготникам выдадут по новым правилам. Кому повезло?
11:15 31-08-2020
Бесплатные лекарства льготникам выдадут по новым правилам. Кому повезло?
Точный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года: Неделя будет не самой простой
11:08 31-08-2020
Точный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года: Неделя будет не самой простой