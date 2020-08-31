За помощь Колчаку попал в тюрьму и не вышел из нее младший сын купца Горохова из Бердска

Александр Горохов прожил 35 лет

Три альбома известной купеческой семьи Гороховых хранится в бердском музее.

В мае 2008 года произошло долгожданное событие в истории бердского музея - музейщики на бердской земле встретились с потомками известного сибирского купца Горохова Владимира Александровича по линии его младшего сына Александра, внуком Днепровским Кириллом Александровичем и правнуком Константином, проживающими сегодня в Москве.

Кирилл Александрович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом археологии музея Востока, Кирилл – профессиональный актер. О том, сколько музейщики их искали и как ждали этой встречи – отдельная история. Главный итог общения – это полученные в дар музею бесценные семейные реликвии в виде трех альбомов с любительскими фотографиями начала XX столетия, раскрывающими тайны жизни самой знаменитой купеческой семьи, а также изображающих неизвестный ранее облик затопленного города. О чем думал Александр Владимирович Горохов (1885-1920), оставляя свой автограф на одной из страниц альбома? Меньше всего, наверное, о том, что жизнь окажется до боли трагичной и короткой.

Он окончил мужскую гимназию, пытался получить высшее юридическое образование сначала в Томском университете, затем в Московском, но проучившись, в общей сложности, четыре академических года, диплома так и не получил. Был женат на дочери томского врача Германовой Вере Николаевне (1891 – 1969 гг.), красивой и высокообразованной девушке. В 1917 году у них родилась дочь Ирина.

Александр не на шутку увлекался фотографией, благодаря этому обстоятельству на страницах альбомов мы видим прекрасно сохранившиеся снимки. Не часто встретишь любительское фото начала прошлого века, которое с фотографической точностью, любовью к происходящему копирует окружающую действительность, лица родных и близких людей, их повседневные дела, работу, отдых. Одной из главных героинь фотосюжетов Александра была его любимая жена Верочка.

Идиллия спокойной жизни заканчивается с приходом к власти большевиков. Судя по архивным документам, в годы гражданской войны Гороховы не проявили открытого недовольства новыми порядками, однако внесли свой посильный вклад в возвращение старого режима. В частности, Горохов младший в 1920 году был осужден за оказание финансовой помощи Колчаку, посажен в тюрьму и оттуда уже не вышел. После смерти Александра Вера Николаевна вышла замуж за близкого друга детства мужа Цветкова Константина, который удочерил Ирину. Такова была последняя воля Александра.

Вера Николаевна пережила своего первого мужа на не один десяток лет, наверное, была счастлива с Константином Петровичем, который вырастил и любил Ирину, как свою собственную дочь. Ирина Константиновна Цветкова стала профессиональным музейным работником, до выхода на пенсию работала в Государственном историческом музее. Умерла в 2001 году.

Память всегда оставалась священным семейным атрибутом в семье Гороховых. Несмотря на все жизненные испытания, они трепетно относились к сохранению семейного наследия и традиций. Реликтовое столовое серебро переходит в качестве свадебного подарка уже в четвертом поколении, фамильная мебель живет новой жизнью после собственноручной реставрации. Семейные фотографии и картины – незыблемый предмет оформления интерьера комнат в домах и квартирах. Теперь часть их семейной истории хранится и в бердском музее.

По материалам бердского городского музея