Возлюбленная Дмитрия Пескова Татьяна Навка "должна родить уже вот-вот"

Недавно в Сети появились слухи о беременности Навки

Подписчики подержали любимую спортсменку.

Российская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка пять лет живет в браке с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Пара познакомилась в 2010 году, спустя четыре года на свет появилась их общая дочь Надежда. Малышка является любимицей среди подписчиков Навка, она активно занимается фигурным катанием и музыкой. Также у 45-летней спортсменки есть 20-летняя дочь Александра Жулина.

Недавно в Сети появились слухи о беременности Навки. Источники отметили, что супруга пресс-секретаря президента РФ будет рожать в звездной клинике «Лапино». Однако сама Татьяна гневно отреагировала на подобную информацию, отметив, что это не является правдой.

«Весь день принимаю поздравления... о третьей беременности. То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать; третьи переживают за моё физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот»,- подписала фото Татьяна Навка.

Подписчики подержали любимую спортсменку.

«Очень жалко, что не правда! Вы волшебная мама и дочки красавицы!», «Красотка», «Татьяна,прекрасно выглядите», «Вы волшебная », «Очень красиво», «Красавица»,- отметили пользователи Сети.

Источник: showbiz.clutch.ua