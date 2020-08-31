Возлюбленная Дмитрия Пескова Татьяна Навка "должна родить уже вот-вот"

Подписчики подержали любимую спортсменку.
Недавно в Сети появились слухи о беременности Навки. Источники отметили, что супруга пресс-секретаря президента РФ будет рожать в звездной клинике «Лапино». Однако сама Татьяна гневно отреагировала на подобную информацию, отметив, что это не является правдой.
«Весь день принимаю поздравления... о третьей беременности. То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать; третьи переживают за моё физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот»,- подписала фото Татьяна Навка.
Подписчики подержали любимую спортсменку.
«Очень жалко, что не правда! Вы волшебная мама и дочки красавицы!», «Красотка», «Татьяна,прекрасно выглядите», «Вы волшебная », «Очень красиво», «Красавица»,- отметили пользователи Сети.
Источник: showbiz.clutch.ua