Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео

Широкая общественность не устает скрещивать копья на тему, кто же виноват в сорвавшейся женитьбе всемирно известного борца из Осетии Заурбека Сидакова? Сочувствующие разбились на два лагеря: одни жалеют молодожена, чья жена опозорилась прямо на свадьбе, проклиная коварство избранницы чемпиона. Другие сочувствуют новобрачной, кляня злой рок, в силу которого ее прошлое эскортницы всплыло так некстати…
Совместно с юристами «МК» задался вопросом, а нельзя ли этот «злой рок» призвать к ответственности, чтобы впредь он являлся людям лишь законным способом?
Напомним, инцидент, сорвавший свадьбу 24-летнего Заурбека и 25-летней Мадины, произошел в начале августа, на следующий день после официального бракосочетания и торжества во владикавказском ресторане. По осетинской традиции, первую брачную ночь молодожены провели в родительском доме мужа в Беслане, там же на второй день продолжилось празднование, собрав еще 500 гостей из Осетии и соседних республик. По местному обычаю, во время домашнего застолья молодая жена находилась в отдельной комнате. В тот момент, когда молодого мужа чествовали коллеги-борцы из Дагестана и Чечни, он сам, родители молодых и некоторые из гостей получили на свои телефоны пикантные фото и видео с участием новобрачной. Они сопровождались сообщением, что молодая супруга чемпиона Сидакова раньше работала в сфере эскорт-услуг.
По сообщению очевидцев, просмотрев два ролика, молодой муж отправился в комнату, где находилась его молодая жена, прямо за волосы выволок ее во двор и бросил на землю со словами: «Зачем ты это сделала?!» После чего расплакался как ребенок. Мужчины скорее увезли Заурбека в горы, чтобы он не наделал глупостей. Сейчас борец остается там и пытается забыться в тренировках.
Матери Заурбека стало плохо, отца Мадины увезли в больницу с сердечным приступом прямо из-за стола, а его дочь, едва оставшись в одиночестве, не выдержала позора и попыталась покончить с собой. К счастью, ее удалось вовремя спасти, после чего девушка улетела в Москву, где прячется, в том числе, и от собственной семьи, которая не простила ее и назад в отчий дом не приняла. Рассказывают, что родной брат девушки так тяжело перенес свалившийся на их голову позор, что в ярости разгромил все в родительском доме.
Знакомые новобрачного полагают, что виной всему то, что Заур слишком мало знал Мадину, просто повелся на красивую внешность. Чемпион познакомился с девушкой только 28 апреля, прямо на улице: она гуляла с собачкой, а он ехал мимо. Родственники несостоявшегося мужа сожалеют, что не сосватали ему честную девушку с проверенным прошлым.
Приятельницы же молодой жены уверяют, что работа в эскорте – чистой воды оговор. Мадина из очень обеспеченной семьи, в деньгах не нуждалась, а работала фитнес-тренером, исключительно для души и тела. Но вот личная жизнь у 25-летней девушки действительно была, только 3 года назад, и порочащие ее ролики такой же давности. Некоторые подруги оказались в курсе: Мадина была влюблена в мужчину старше себя, но им пришлось расстаться, так как он оказался женат. «Но с тех пор прошло несколько лет, и Мадина совершенно искренне полюбила Заура!» - уверяет одна из подруг девушки. У многих есть веские основания полагать, что свадьбу расстроила, опорочив обоих новобрачных (по кавказским понятиям, для мужчины взять в жены нечестную девушку тоже означает потерю чести), жена того самого мужчины, в которого была влюблена Мадина. Фривольные ролики она могла давно добыть в телефоне мужа и выжидать удобный для мести момент.
- В юридическом мире тоже обсуждают эту историю, - говорит адвокат Майя Шевцова. – Но правоведы, конечно, не предаются возмущению коварством новобрачной, а рассуждают по существу вопроса. Во-первых, неплохо бы выслушать версию самой Мадины. Так как все, что мы сейчас обсуждаем, это версия отринувшего ее молодого мужа, а также сведения от знакомых молодых и гостей свадьбы, которых, как известно, сотни человек и каждый судит со своей колокольни. Лично я бы, как юрист, посоветовала девушке не отмалчиваться, а сделать официальное заявление – например, в прессе. Мадине 25 лет, и она имеет полное право на собственную позицию. Впрочем, как и на личную жизнь в прошлом. В то время как большинство рассуждает обывательски: молчит – значит, виновата.
А во-вторых, лично я бы серьезно задумалась о личности организатора этой свадебной фотодиверсии. Потому что его действия попадают по статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», которая карает за сбор и распространение информации о частной жизни гражданина, составляющей личную и семейную тайну, без его согласия.
Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до 1 года, а, в случае совершения деяния с использованием служебного положения, – штраф до 300 тысяч и даже лишение свободы до 4-х лет.
Странно будет, если никто из участников испорченного торжества не задумается об этом и не инициирует разбирательство! Ведь это обезопасит их же в будущем. Особенно, в обществе, где на полном серьезе о моральном облике человека судят по фото и видео из Интернета. Разбирательство может инициировать не только сама девушка, чья репутация пострадала, но и ее близкие. А заинтересованных сторон в деле, как мы видим, очень много. Сейчас за молодоженов переживают абсолютно все.
Чем раньше люди поймут, что кража чужой информации – такое же преступление, как и воровство кошельков, тем лучше будет для всех. И неважно, под каким соусом эта кража подается. Месть, ревность, зависть – мотив здесь не извиняет правонарушителя, как и в любом другом преступлении.
Источник: МК
(а сейчас это стоит копейки) - не лезь под джигита, не позорь его.
А Заурбек пусть остается в горах, пасет овечек, они не такие коварные. А некоторые - очень красивые.
"Я за Мадину конечно нельзя было так жениху вести себя пусть Мадина сделает опровергающее заявление и подаст в суд ,?" Что вы и кому хотите доказать? Вы кроме себя больше никого не слышите? Что у нас славян давно отобрали , а на Кавказе чудом выжило, это серьёзное отношение к чести Рода и нам нужно вернуть эту практику, я вовсе не про религию, я про отношение к чести мужчины и женщины до свадьбы, над которой сегодня у нас даже ленивый потешается, раньше она была на всей территории страны у всех народов СНГ, не только на Кавказе! Сегодня у нас в Бердске и НСО дошло до абсурда, когда человек до свадьбы не спит со всеми , то все считают своим долгом оскорбить и унизить такого человека не в глаза то за глаза сто процентов, вплоть до подозрение в ненормальности или умственной отсталости человека хранящего свою честь до свадьбы!!! За то потом когда сами родят, то у них мозги прорастают и они вдруг начинают возмущаться12-14 летним детям, которые уже у нас рожают в стране и по телевизору их показывают , как героев, и дети это видя пытаются побить их рекорды, результат общество деградирует , мужчины презирают распутных женщин, но с удовольствием пользуясь их услугами, в жёны естественно их не берут! Женщины в ответ сами презирают мужиков за то же самое, так и живём ненавидя друг друга и побивая рекорды взаимного не доверия и рекордных рапо числу разводов в России, а ларчик взаимоуважения в семье уже давно придуман тысячи лет назад всеми народами, но мы иваны не помнящие родства нашего и плюющие на мудрость и опыть пращуров наших! Так кушайте не обляпайтесь!
За,Мадину...когда они были в доме жениха,он же убедился,что она девственница
Что же он поверил каким-то фотографиям
И откуда он или она могли знать номера телефонов гостей
Значит пусть ищут среди своих,а если у нее был закрыт доступ к страничке,вот пусть она и подумает какая ,,крыса,,у нее в друзьях сидит>:o
Мадину
Мадину обидели и кто? самые близкие люди.Плевать на акую семью, которая не заступилась за свою дочь, не подала в суд на обидчиков, включая и дебила-жениха, и шизанутого братца, который бы, вместо того чтобы дом громить, поддержал бы сестру. Официальное разбирательство необходимо однозначно, найти суку, выставившую старые фотки, и наказать уголовным судом. А Мадине счастья и поскорее все это забыть. Не надо выходить замуж за дикарей. Все эти , так называемые "мужчины", испугались прежде всего за себя, за свою честь, которой и нет вовсе, а про девушку никто не подумал. Вычеркнуть из жизни этих дикарей и жить в Москве, сменить фамилию и имя, делать карьеру, мир посмотреть - вот что нужно Мадине, и не под каким предлогом не встречаться с дикарями.
За Мадину конечно. С дикарями жить нельзя. Их как не обучай, как не воспитывай, все равно дикари.Жених - яркий тому пример.
Давайте поговорим про вас, а не про Медину. Может это вы дикарь, раз вы на честь положили? Кстати вы вообще осознаете чем отличается честь от без честия? Или вы съязвите - это на каком сейчас языке с вами разговаривали? На дикарском? Чему вы его собрались обучать? Без честию? Толерантности - чтобы он на всё глаза закрывал пока такая, как вы "королевна", владычица морская" из сказки Пушкина гулять будет на право и налево, а он будет вам прислуживать и всё прощать? Почему вы наивно считаете, что вам все должны? Смысл лично вас прощать, если вы даже на дух не переносите честь и совесть?
Жених - дикарь и дебил"
Вы лично не дикарь и не дебил? Вот кто вам это сказал? Такие же подружки как и вы сама? Сама придумала?
За Мадину. Однозначно. А чемпиону ищите невесту в глухом ауле.
Назовите свой идеал мужика? Что он должен?
У моего знакомого, его женщина, чтобы отвадить предполагаемых конкуренток, били им очки, окна, машины, поджигала двери в квартире и т.д.
Добилась своего.
Но по привычке иногда ходит налево по старым адресам.
За Мадину
Я за Мадин.
Мадина. Фотофэйк
За мужика!
За девушку. Покопаться в жизни жениха,тоже наверно многое можно найти.
Мадина,не отчаивайся.разобраться надо.
ни за кого
За девушку
Парень поступил правильно!А что касается человека, который выслал ролики, то ему еще можно сказать спасибо! Своим действием он помог лучше рассмотреть жениху новобрачную.Если нравственность в нашей стране в целом уже потеряла свою актуальность, то это не значит , что ее нет! Я уважаю людей, которые еще имеют чувство собственного достоинства!!!
За Заурбека
Я бы вдул
Мне кажется, что в этой истории замешана одна из еë подруг,которая знала о еë прошлом. Жалко и парня и девчонку.
Лично я за то, чтобы нашли и наказали примерно того или, скорее, ту, кто отправил эти видео, чтоб неповпдно было в другой раз уголовный кодекс нарушать и мнить себя вершителем судеб
Если фото подлинник и она виновна, то. Значит вы предлагаете убить гонца приносящего честную весть? Тут вижу, тут не вижу?
За Мадину.Восточные мужчины это ужас для европеской женщины
За Мадину.Восточные мужчины это ужас для европеской женщины"
Кто вам сказал что женщина не с востока? Она его соплеменница! Что для вас еврженщина? Эта та которой можно во все тяжкие до свадьбы? До 1917 года на всей территории нашей страны, было одно правило чести рода, а вот за сто лет разврата и распущенности, у нас всю честь извратили и изгавнякали, превратив честную девушку - которая до свадьбы ни ни, в пугало-синий чулок, дуру больную и ненормальную девственницу изгоя, а вовсе не в героя, как чтили этот вопрос наши предки, в том числе славяне!
Мадина, пусть у тебя все будет хорошо
Я за девушку Мадина,жаль ее по человечески
Я за Мадину. А фотодиверсанта наказать по всей строгости закона