31.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября: Все бури сентября 2020

10:42 31.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Гипертоникам, аллергикам и людям с психологическими расстройствами стоит проявить особое внимание к своему здоровью в дни магнитных бурь сентября.

Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября: Все бури сентября 2020
Когда ждать магнитные бури в сентябре 2020

По сравнению с августом, когда мы пережили целых 5 геомагнитных вспышек, начало осени обещает быть спокойным.

У каждого из нас бывают случаи, когда без всякой уважительной причины может ощущаться дискомфорт, слабость и сонливость в течение дня. Астрологи объясняют такие сбои в организме геомагнитными вспышками на Солнце.

Доказано, что изменение геомагнитного фона сильно отражается на здоровье человека. Прежде всего это затрагивает сердечно-сосудистую систему: ток крови по сосудам замедляется, кровь сгущается. Организм пытается адаптироваться и вынужден повышать кровяное давление. В этот период наблюдается усиленный выброс гормонов надпочечников, так называемых гормонов стресса – кортизола и адреналина. Кроме этого, в такие дни снижается выработка гормона мелатонина, который отвечает за адаптацию нашего организма.

Первый месяц осени обещает несколько космических встрясок. Чтобы максимально уменьшить влияние солнечных вспышек на организм, важно всем и каждому знать график магнитных бурь на сентябрь 2020.

Когда ждать магнитные бури в сентябре 2020

6 сентября 2020 года – геомагнитные колебания сильной интенсивности. Гипертоникам, аллергикам и людям с психологическими расстройствами стоит проявить особое внимание к своему здоровью. Помимо обострения хронических состояний, существует высокая вероятность бессонницы. Для того, чтобы улучшить свое самочувствие, стоит отказаться от чрезмерного употребления сахара и алкоголя. Людям, которые находятся в зоне риска, лучше всего в этот день отдать предпочтение легким физическим нагрузкам и тонизирующим напиткам (травяные чаи и вода с медом).

29–30 сентября 2020 года – магнитная буря сильной интенсивности. Вспышка на Солнце начнется утром 29 сентября с геомагнитных колебаний средней интенсивности, а уже к 30-му достигнет своего пика. Особое внимание на свое здоровье стоит обратить метеозависимым людям. Однако буря будет настолько сильной, что ее последствия ощутят на себе даже те, кто ранее с легкостью переносил все метеорологические изменения. Специалисты советуют в эти дни носить с собой небольшую аптечку с самыми необходимыми лекарствами. Также по мере возможности стоит избегать конфликтных ситуаций.

Как пережить магнитные бури в сентябре и сохранить здоровье

К сожалению, или же, к счастью, человечество еще не научилось влиять на природные процессы, мы можем лишь правильно подготовиться к ним и постараться уменьшить негативное воздействие на наш организм. Чтобы геомагнитные колебания не причинили нам особого дискомфорта, следует придерживаться некоторых простых правил:

позаботьтесь о своем рационе питания: лучше отказаться от жирной и жареной пищи, тяжело перевариваемой организмом;
в дни солнечных вспышек стоит принимать в пищу продукты, богатые магием, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм. К ним относятся пшеничные отруби, овсяная каша, морская капуста;

помните, что на самочувствие во время магнитных бурь сильно влияет водно-щелочной баланс. Перед выходом из дома не забывайте класть в сумку баночку с водой, а по вечерам заваривайте травяные чаи из мяты, мелиссы и ромашки;
приучите себя принимать контрастный душ по утрам (по 10-15 секунд), чтобы организм быстрее проснулся, а вечером расслабляющую ванну – она поможет наладить качественный сон;
в период магнитных бурь нашему организму требуется больше свежего воздуха. Запланируйте на эти дни прогулку по парку или выезд на природу. Если нет такой возможности, чаще проветривайте помещения, в которых вы работаете или отдыхаете.

Источник: bhub.com.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как чувствовали себя в магнитные бури августа?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Голого мужчину в попытке растления детей подозревает СК Новосибирской области
11:36 31-08-2020
Голого мужчину в попытке растления детей подозревает СК Новосибирской области
БердскКого заставят носить маски в школах Бердска с сентября 2020, рассказала Жанна Тузова
11:32 31-08-2020
Кого заставят носить маски в школах Бердска с сентября 2020, рассказала Жанна Тузова
БердскСкостил полгода за растрату 2 млн бюджетных рублей экс-чиновнице Бердска Анне Захаровой облсуд. Окончательный срок - 3,5 года условно
11:30 31-08-2020
Скостил полгода за растрату 2 млн бюджетных рублей экс-чиновнице Бердска Анне Захаровой облсуд. Окончательный срок - 3,5 года условно
Главный секрет счастья в отношениях для каждого из знаков зодиака
11:27 31-08-2020
Главный секрет счастья в отношениях для каждого из знаков зодиака
БердскОтключат холодную воду 3 сентября в жилых домах под Бердском
11:25 31-08-2020
Отключат холодную воду 3 сентября в жилых домах под Бердском
БердскКак пройдут школьные линейки 1 сентября 2020 года в Бердске, стало известно
11:21 31-08-2020
Как пройдут школьные линейки 1 сентября 2020 года в Бердске, стало известно
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
11:17 31-08-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскПенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
11:15 31-08-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Бесплатные лекарства льготникам выдадут по новым правилам. Кому повезло?
11:15 31-08-2020
Бесплатные лекарства льготникам выдадут по новым правилам. Кому повезло?
Точный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года: Неделя будет не самой простой
11:08 31-08-2020
Точный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года: Неделя будет не самой простой