Жировая эмболия после липосакции: Чем опасна и ее как избежать

Результаты показали, что смертность после липосакции составляет 1 на 3000 операций. Во всех летальных случаях в ягодичной мышце были обнаружены жировые частицы.

Пластические хирурги Европы хотят запретить увеличение ягодиц жиром из-за участившихся случаев жировой эмболии после процедуры

Пластические хирурги Европы хотят запретить увеличение ягодиц жиром из-за участившихся случаев жировой эмболии после процедуры. Редакция разбиралась, что такое жировая эмболия, насколько сложно ее диагностировать и какой риск ее возникновения после липосакции.

Что такое жировая эмболия и где она встречается

Жировая эмболия — синдром, когда жир попадает в кровеносную систему, который механически препятствует нормальному кровотоку в органах и проявляется различными симптомами. Жировая эмболия известна еще до липосакции. Это хорошо знакомое и изученное осложнение, которое возникает после переломов длинных трубчастых костей, сердечно-легочной реанимации и инфузии липидов при парентеральном питании (введении питательных веществ непосредственно в кровь, минуя желудочно-кишечный тракт).

С момента появления липопластики в середине 1970-х годов липосакция стала одной из самых популярных косметических хирургических процедур и все более набирает обороты. Закономерно, что увеличилась и частота синдрома жировой эмболии после липосакции. Об этом говорится в исследовании Национального центра биотехнологической информации США (NCBI).

Жировая эмболия опасна тем, что ее можно легко пропустить или недооценить. Сегодня не существует точных критериев ее диагностики. Иногда развивается синдром молниеносной жировой эмболии. Он может привести к критической ситуации в течение 2–3 дней после увеличения частей тела жиром.

По тяжести жировая эмболия варьируется от легкого респираторного расстройства до летального исхода. Выделяют три симптома жировой эмболии. Первый — острая дыхательная недостаточность (удушье, одышка с кашлем, резкая боль в груди). Второй — мозговая дисфункция (нервные нарушения). И наконец, третий — кожные поражения (петехиальная сыпь). Как показали другие исследования, эти симптомы появляются уже через 12–72 часа. Причиной являются травмы (перелом, ранение), замена суставов протезами, хирургическое смещение отломков костей, остеопатические операции. В последние 50 лет к ним добавилась и липосакция. Поставить диагноз «жировая эмболия» после увеличения тела жиром трудно. Один или несколько из этих симптомов могут отсутствовать.

Во время липосакции жировая ткань в подкожном слое повреждена и разрушена всасывающей канюлей и отрицательным давлением. Большинство разрушенных фрагментов ткани удаляются. Некоторые из них попадают в системный кровоток через травмированные сосуды. Частицы жира, которые попадают в венозный кровоток через разорванные сосуды, могут стать эмболами в основных органах — легкие, мозг, почки и кожа. Эти «жировики» влияют на кровообращение, что в конечном итоге затрудняет кровоток и обмен кислорода. Кроме того, биоактивные токсичные вещества, такие как хиломикроны свободных жирных кислот, происходят из разрушенных адипоцитов. А гормоны, выделяющиеся после травмы, усиливают воспаление и разрушение клеток при синдроме жировой эмболии.

Клинический эксперимент: как возникает жировая эмболия после липосакции

Для прояснения клинической картины синдрома жировой эмболии NCBI провела исследование. Цель — проследить изменение количества жира в крови, легких и головном мозгу в течение 48 часов после пересадки жира.

В качестве подопытных выступило 18 молодых крыс с физиологией, сходной с человеческой. 15 крыс использовали в качестве исследуемой группы, 3 из них вошли в контрольную группу. Образцы крови, легких и ткани мозга были получены без липосакции в контрольной группе. Каждая из 3 групп состояла из 5 особей, которым была проведена пересадка жира. В 1 группе образцы крови, легких и ткани головного мозга были получены через 1 час после липосакции. В группах 2 и 3 образцы были взяты через 24 и 48 часов соответственно.

Пересадка жира проводилась под общим наркозом. Хирурги использовали канюли из нержавеющей стали медицинского качества. Канюли имели внутренний диаметр 2 и 3 мм и длину 20 см с закругленным кончиком пули. У них была гладкая поверхность и 3 отверстия на той стороне, через которую аспирированный жир сливался в шприц.

Во время процедуры канюля была расположена непосредственном в слое подкожного жира. Такой способ предотвращает повреждение окружающих тканей, включая мышцы.

Результаты эксперимента и выводы

После проведения всех гистологических исследований и сравнений было обнаружено следующее. Частицы жира, высвобождаемые после липосакции, попадали сначала в сердце. Затем они мигрировали в легкие — первый орган, который захватывал жировые крупинки.

В этом исследовании уровни жировых частиц в 24-часовой группе были почти в 4 раза выше, чем в 1-часовой или 48-часовой группах. В течение первых 24 часов частицы жира непрерывно попадали в разорванный сосуд. Жир оставался внутри и вокруг операционного поля на протяжении суток после липосакции. Спустя сутки отложение жиров снижалось. Поэтому количество жировых клеток в 24-часовой группе было намного выше, чем в 48-часовой.

Кроме крови, крупинки жира были обнаружены в легких 100% испытуемых и в мозге 10%. Вполне возможно, что легкие способны отфильтровывать частицы жира из системы кровообращения. А это уменьшает количество жировых крупинок в других органах.

В исключительных случаях крошечные жировые частицы могут ускользнуть от фильтра легких и попасть в мозг или другие важные органы. В этом исследовании «подозреваемые» частицы жира были обнаружены в 2 образцах мозга из 24-часовой группы. Они оказались мизерными, и их нельзя было подтвердить. Контрольная группа имела нормальные гистологические особенности без частиц жира в образцах мозга.

Как диагностировать жировую эмболию

Чтобы предотвратить жировую эмболию, важно правильно выбирать пациентов и методы пересадки жира. Такое заключение сделали авторы эксперимента. Более точное наблюдение и тщательная оценка ранних симптомов после операции полезны для постановки раннего диагноза. При подозрении жировой эмболии следует проводить соответствующую агрессивную терапию. Это снизит заболеваемость или предотвратит прогрессирование до синдрома жировой эмболии.

Для диагностики ранних симптомов жировой эмболии авторы исследования рекомендуют анализ газов артериальной крови, анализ крови, мочи и мокроты. Также авторы рекомендуют использовать рентгенографию грудной клетки и неконтрастную компьютерную томографию (КТ). Еще подходит метод вентиляционно-перфузионной и магнитно-резонансной томографии . При рентгенографии грудной клетки признаки генерализованной легочной интерстициальной и альвеолярной помутнения появились в течение первых 3 дней после липосакции.

Есть ли антидот против жировой эмболии

На этот вопрос смогло ответить другое исследование, проведенное в военно-полевых условиях. Известно, что у больных, получивших травму, находясь в состоянии алкогольного опьянения, эмболия возникает значительно реже. Или она протекает в легкой или среднетяжелой форме.

Спирт способен ингибировать сывороточную липазу. Он является эмульгатором и обладает антикетогенным, седативным и аналгезирующим действиями. На этом исследовании основано внутривенное введение 5% этилового спирта в 5% растворе глюкозы с целью профилактики и лечения жировой эмболии. Эксперименты на крысах доказали, что раствор 5% этилового спирта — эффективное средство профилактики и лечения экспериментальной жировой эмболии.

Какой существует риск жировой эмболии после липосакции

Пластические хирурги из международных сообществ создали целевую группу для мониторинга и отчетности о случаях жировой эмболии после пересадки жира в ягодицы. Результаты показали, что смертность после липосакции составляет 1 на 3000 операций. Во всех летальных случаях в ягодичной мышце были обнаружены жировые частицы. Редакция раньше сообщала, что случаи жировой эмболии участились. Причина — непрофессионализм врачей и низкий уровень клинических условий.

Источник: bhub.com.ua