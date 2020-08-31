Жеребец в стрингах : Тарзан показал свое достоинство, которым неустанно радует Королеву

В Сети обсуждают новое откровенное фото Тарзана

Муж известной украинской певицы Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко частенько "балует" фанатов эпатажными и очень откровенными фото. Демонстрировать свое роскошное тело Тарзан предпочитает в миниатюрных плавках, а иногда и вовсе без них. Фанаты давно привыкли к выходкам звезды, но то, что они увидели в этот раз, поразило даже самых искушенных поклонников.

Так, на днях 50-летний стриптизер опубликовал в своем микроблоге новое горячее фото. Приняв эффектную позу, стоя на балконе, Тарзан как будто собирается взлететь. Из одежды на нем лишь миниатюрные стринги в полоску.

«Движение....», - коротко подписал фотографию Сергей.

«Жеребец», «Апполон», «******, мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!», «Ну уже стареющая кожа, пора надеть что-то», «Сережа, что за дырка в попе?», «Оказывается, Тарханы ещё и жабрами умеют дышать ( жабры смотрятся очен эффектно) Какой стремительно вынырнувший « акул»?! Молодец!!!Все остальные акулы уже на дно упали....», «Так в 50 и выглядеть надо, а то поразжирались», «Стринги здесь лишние,ну совсем не смотрятся», «Ну уж хватит му&ями трясти...пора остепениться-сын взрослый», «Ну не знаю слишком ребра видны. Надо бы чтобы было что пощупать», «Старый уже, уже некрасиво , тело дряблое, пора заняться чем то другим»,- пишут в Сети.

Источник: showbiz.clutch.ua