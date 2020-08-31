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Красота / Общество

"Губу слева перекачали" : Валерию раскритиковали поклонники за увеличение губ

13:48 31.08.2020 Фото: instagram.com
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Недавно певица в очередной раз показала такой пост, и некоторые заметили, что у певицы заметно увеличились губы.

Губу слева перекачали : Валерию раскритиковали поклонники за увеличение губ
Вот та самая публикация, из-за которой начались споры

Исполнительница явно не ожидала, что ее новый облик поклонники не воспримут однозначно положительно. Подробнее читай в нашем материале.

52-летняя певица Валерия ведет здоровый образ жизни и время от времени она показывает в своем микроблоге в Instagram небольшие отрывки видео со своих тренировок. Недавно она в очередной раз показала такой пост, и некоторые заметили, что у певицы заметно увеличились губы.
Поэтому Валерии сразу же начали писать в комментариях: «Лерочка, что-то губу с лева перекачали! Застрелите вашего косметолога», «Вся перекроенная», «С уколами красоты перебор», «Пора менять мужа на двух молодых симпатичных мальчиков», «Валерия, какая у вас самая сильная мотивация, чтобы каждое утро заниматься, получать такие нагрузки?».

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Доброй ночи, друзья!

Публикация от VALERIYA (@valeriya)


Источник: showbiz.clutch.ua

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