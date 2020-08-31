Точный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года: Неделя будет не самой простой

Это не самая простая неделя, но если следовать шести правилам счастливой жизни, то достигать своих целей и решать проблемы будет гораздо проще. Не позволяйте осенней хандре влиять на вас и ваше настроение.

На этой неделе мы прощаемся с летом и встречаем осень

На этой неделе мы прощаемся с летом и встречаем осень. Астрологи рассказали, каким будет настроение планет и звезд в этот период, а также дали ряд советов, как остаться на плаву и привлечь удачу в этот непростой период.

Осень для большинства людей — далеко не самая простая пора. На многих уже в конце августа нападает хандра и грусть из-за окончания лета. Но нужно настроиться на лучшее, потому что любые изменения являются дверью к чему-то новому.

Овен

На стыке августа и сентября, 31 и 1 числа, представителей данного Знака могут ожидать финансовые неурядицы. Астрологи советуют осторожнее тратить деньги, ответственно относиться к любым, даже самым простым задачам на работе и в бизнесе. Полезно будет следовать пяти простым правилам фэн-шуй для избавления от проблем с деньгами.

Уже со 2 сентября ситуация изменится к лучшему. Овны станут удачливее не только в работе, но и в любовной сфере. Начало осени может подарить одиноким представителям этого Знака новые знакомства. Всем, кто уже находится в отношениях, звезды помогут обрести взаимопонимание и прийти к гармонии, решив сложные дилеммы.

Телец

Начинается продуктивный период для Тельцов. До 4 сентября у них будет много сил и энергии. Потом энергетика звезд станет менее созидательной: в выходные нужно сохранять оптимизм, если что-то не будет получаться. Неудачи — это нормально, ведь они всегда учат нас чему-то новому.

В конце недели эксперты советуют пользоваться упражнениями на избавление от негатива и достижение гармонии. Также полезно больше общаться с приятными людьми, дистанцируясь от недоброжелателей. В борьбе с отрицательными эмоциями помогут физические нагрузки, прогулки и шопинг.

Близнецы

Любовная сфера для Близнецов в момент встречи лета и осени станет самой важной. Нужно посвятить себя поискам второй половинки либо как можно больше времени оставаться рядом с семьей, партнером по отношениям. Зодиакальные любовные талисманы помогут не допустить разлада и стать привлекательнее. Нужно быть более инициативными и смелыми.

Работа и бизнес могут отойти на второй план, но забывать о них нельзя. Близнецам опасно расслабляться, потому что в таком случае можно потерять контроль над ситуацией. Наиболее осторожными стоит быть тем, у кого в подчинении много людей. Удачной неделя будет для тех, кто работает в одиночку и не имеет дел с недовольными клиентами.

Рак

У Раков с 31 августа по 6 сентября все будет спокойно и размеренно. Наступает благоприятное время для тех, кто хочет просто наслаждаться жизнью и не иметь никаких забот. Это прекрасный период для отдыха, отпуска и смены обстановки. В качестве развлечения можно отправляться за покупками, знакомиться с новыми людьми. Умение находить компромиссы поможет урегулировать старые конфликты.

Полезными будут духовные поиски и практики. Многим удастся поставить перед собой новые цели. Чтобы удача не отворачивалась от представителей данного Знака, им стоит следовать духовных законам успеха.

Лев

Переходная неделя между летом и осенью пройдет не без проблем, но все они по плечу сильным Львам. Преодолеть неурядицы без потерь поможет общение с людьми — самыми близкими родственниками и лучшими друзьями. Стоит остерегаться общения с токсичными людьми и энергетическими вампирами: от них дельного совета можно не ждать.

Наиболее удачным будет начало недели — с 31 августа по 2 сентября можно смело браться за любые дела, тратить больше времени на работу. В пятницу и на выходных желательно не переутомляться. В рабочее время нужно проводить перерывы на свежем воздухе. В трудной ситуации предстоит рассчитывать на помочь интуиции.

Дева

Девы относятся к обаятельным и харизматичным Знакам Зодиака, но на этой неделе звезды сделают их еще более притягательными для противоположного пола. Это будет идеальное время для мимолетных романов, флирта и знакомств. Не стоит думать, что удача обойдет стороной тех представителей Знака, которые уже обрели свое счастье: им удастся перевести отношения на новый уровень.

Это замечательное время не только для любовных признаний и романтики. Девы смогут преуспеть в творческой деятельности, а также найти новые увлечения, которые в будущем смогут приносить доход. Смена сезонов на Дев повлияет только положительно.

Весы

Весам придется столкнуться с некоторыми трудностями и источниками негатива: токсичными людьми, неприятными событиями. Стоит задуматься о том, как поставить энергетическую защиту. Для этого нужно больше двигаться, думать только о хорошем и отдыхать от забот после работы. Оптимистичные мысли способны направить Весов по верному пути.

Вторая половина недели прекрасно подойдет для самообразования, курсов и семинаров. Отдохнуть и получить заряд позитива помогут покупки. Многим Весам предстоит неделя перемен в любовной сфере. На слова и действия второй половинки лучше реагировать спокойно. Одиноким Весам, возможно, удастся найти свою любовь.

Скорпион

Звезды и планеты на этой неделе помогут Скорпионам обрести душевный покой, но вместе с этим они пробудят их самые ужасные привычки. Это может отпугнуть близких людей, а также принести Скорпионам проблемы на работе. Ближе к концу недели деструктивное влияние звезд полностью сойдет на нет.

Астрологи советуют на стыке осени и лета не принимать скоропалительных решений, проявлять больше рассудительности. Сейчас то самое время, когда стоит отодвинуть на второй план амбиции и сфокусироваться на том, что наиболее важно — семья, дом, обязанности. Вторая половина недели — благоприятное время для общения.

Стрелец

Финансовая сфера станет для Стрельцов на этой неделе основной и самой продуктивной. Мантра богатства и процветания поможет привлечь больше удачи и обрести мотивацию. Это идеальное время для начала новых дел, поиска работы, заключения сделок, решения юридических вопросов.

В начале сентября лучше временно отказаться от долгих путешествий. Кратковременные командировки вполне допустимы. Что касается любовной сферы, то в ней Стрельцам также улыбнется удача: они смогут почувствовать внимание противоположного пола. Для успешного поиска любви понадобится инициативность и капелька смелости.

Козерог

У Козерогов начинается время, когда нужно сфокусировать все свое внимание и направить энергию на заработки. Повысить доходы и оптимизировать расходы помогут быстрые заговоры на притяжение денег. Стоит доверять своему опыту, а также пользоваться советами близких людей.

Самым сложным для Козерогов может стать последний день лета — 31 августа. Понедельник принесет грусть об уходящем тепле. Не стоит утопать в ностальгии и меланхолии: подобные мысли плохо влияют на продуктивность, поэтому лучше почаще думать о завтрашнем дне. Только будущее имеет сейчас значение.

Водолей

Водолеев в начале недели ожидают легкие неприятности и проблемы. Астрологи советуют не переживать по мелочам, а также пользоваться секретами хорошего настроения, чтобы фокусироваться только на созидательных моментах. Нужно заботиться о своем здоровье и здоровье близких.

Вполне возможно, что одиноких Водолеев ожидает приятное знакомство, которое может легко перерасти в серьезные отношения. Астрологи также советуют беречь деньги, не давать никому в долг. Выходные желательно провести на свежем воздухе — можно покататься на велосипеде с близкими, отправиться на дачу или пойти в поход.

Рыбы

Для Рыб сейчас очень важно доверять внутреннему голосу. Интуиция не подведет их ни в любви, ни в работе. На этой неделе возможны благоприятные изменения во всех сферах жизни. Самое время подумать о перспективах, провести работу над ошибками и начать что-то новое. Это может быть увлечение, хобби, проект в бизнесе или в творчестве.

Не стоит скупиться на подарки близким. Это идеальное время для внеплановых сюрпризов. Не желательно откладывать в долгий ящик решение домашних проблем. В начале недели нужно навести порядок дома и на рабочем месте. В общении с коллегами пригодится уступчивость, однако для достижения целей потребуется напористость, вера в себя.

Это не самая простая неделя, но если следовать шести правилам счастливой жизни, то достигать своих целей и решать проблемы будет гораздо проще. Не позволяйте осенней хандре влиять на вас и ваше настроение. Удачи вам во всех ваших начинаниях!

Источник: dailyhoro.ru