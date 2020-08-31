Пять опасных дней сентября 2020: Как обуздать деструктивную энергию звезд в эти дни

Самые опасные дни сентября — это дни, в которые потребуется максимум осторожности

Самые опасные дни сентября — это дни, в которые потребуется максимум осторожности. Энергия звезд и планет в это время будет деструктивной, поэтому астрологи советуют не забывать об аккуратности.

Знать о том, какие дни месяца будут опасными, несомненно, полезно. Получить полную картину о сентябре поможет также список благоприятных дней. Помните, что на каждый плохой день приходится как минимум один удачный и счастливый. Вселенная никогда не остается в долгу перед нами.

2 сентября — самый непредсказуемый день месяца

В этот день проблемы создают сразу два события. Речь идет о Полнолунии в Рыбах, а также о начале оппозиции Сатурна и Венеры. Ожидается резкий всплеск неупорядоченной хаотичной энергии. Рыбы с Полной Луной сочетаются не лучшим образом. Этот союз приведет к появлению у людей неуверенности и страхов, спровоцирует комплексы и сомнения.

Оппозиция Венеры и Сатурна тоже сыграет свою негативную роль. Венера и Сатурн — планеты с абсолютно непохожими характерами, поэтому такой союз добавит масла в огонь. День может получиться сумбурным, неприятным и при этом очень динамичным. Скорее всего, намеченные планы будут неоднократно срываться. Стоит положиться на свою уверенность и силу воли.

6 сентября — день проблем в общении

6 числа Венера переходит в Знак Льва. Это будет неблагоприятный день для романтических свиданий и знакомств. Планета неудачно сочетается со стихией Огня, тем более со Львом. Этот Знак Зодиака символизирует эгоизм, а любовь с ним идет вразрез. Это может быть приятный день для каких-то дел и финансовых процедур, но не для любви.

Венера может заставить многих из нас стать более самодовольными и беспринципными. Это неудачный день для романтических встреч. Свидание может пройти гладко, но для этого придется потратить больше сил. Лучше не рисковать и побыть временно в одиночестве либо общаться в социальных сетях, но без каких-то особых целей. Общение с коллегами и начальством тоже может затрудниться, поэтому лучше не конфликтовать и минимизировать разговоры не по делу.

10 сентября — день недопонимания между людьми

Диссонанс между убывающей Луной и стихией Воздуха, представленной Близнецами, станет отправной точкой во многих ссорах и конфликтах. Добавит проблем метеоритный поток дельта-Аугириды, который хоть и пойдет с этого дня на спад, но все равно временно повысит эмоциональность и несдержанность людей. Эта гремучая смесь вызовет большое количество проблем.

Заговоры от ссор и скандалов в семье помогут вам не упасть в глазах близких людей и сохранить доверительные отношения. В общении с коллегами придется полагаться только на здравый смысл. Лучше не спорить и не переходить на повышенные тона, иначе можно лишиться доверия, удачи и сильно осложнить жизнь себе и окружающим.

20 сентября — день внутреннего диссонанса

Первый день пребывания активной и сильной Луны в Знаке Скорпиона — это всегда не самое приятное время. Внутренний мир людей в такие периоды становится наполненным отрицательными эмоциями. Возможны непредвиденные задержки, крушение планов, проблемы в отношениях. Всё это выбьет многих из колеи, заставит переживать.

Вместо того чтобы искать компромиссы, люди закроются и займут оборонительную позицию. Не исключено, что даже самые небольшие нестыковки приведут к ссорам. В общении с окружающими стоит сохранять тактичность. Дела лучше доводить до конца, не бросая их на полпути. Бороться с ворохом дурных мыслей поможет уединение и отдых.

30 сентября — день самокопаний и самокритики

Последний день месяца пройдет под управлением растущей Луны в Рыбах. Если 29 число будет более или менее спокойным, то 30 сентября возрастет желание покопаться в прошлом, поругать себя за что-то. Астрологи не рекомендуют этого делать, потому что подобные мысли приведут к ухудшению настроения, к появлению новых страхов и комплексов.

Астрологи советуют обрести новый взгляд на жизнь, избавиться от меланхоличных мыслей. Победить грусть и тревогу поможет работа. Если нагрянет усталость, можно позволить себе побыть в уединении вечером, заняться своими личными делами. Эксперты советуют избегать таких чувств, как зависть и ревность.

Осенью многие люди испытывают упадок сил, поэтому в любой из вышеописанных дней старайтесь пользоваться тремя способами увеличения энергии. Удачи вам, хорошего настроения и успехов в сентябре.

Источник: dailyhoro.ru