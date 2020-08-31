Синоптики не обманули. Начинается «бабье лето»‎ в Бердске

Прогноз погоды:
Теплынь на улице! Кажется, что природа поднатужилась и выдаёт на гора всю ласку, на которую только способна.
До +21 +23 градусов обещают синоптики.
Ночью температура опустится до +15 +17 градусов.
Источник: Gismeteo
Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».
Прогноз погоды:
Теплынь на улице! Кажется, что природа поднатужилась и выдаёт на гора всю ласку, на которую только способна.
До +21 +23 градусов обещают синоптики.
Источник: Gismeteo
От редакции
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