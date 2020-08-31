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Синоптики не обманули. Начинается «бабье лето»‎ в Бердске

07:00 31.08.2020 Фото: wikimedia.org
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Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами»‎.

Синоптики не обманули. Начинается «бабье лето»‎ в Бердске
Погода всё ещё летняя

Прогноз погоды:

Теплынь на улице! Кажется, что природа поднатужилась и выдаёт на гора всю ласку, на которую только способна.
До +21 +23 градусов обещают синоптики.

Ветер переменных направлений, преимущественно западный, юго-западный до 7 метров в секунду.
Ночью температура опустится до +15 +17 градусов.

Источник: Gismeteo

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