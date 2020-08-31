Синоптики не обманули. Начинается «бабье лето»‎ в Бердске

Погода всё ещё летняя

Прогноз погоды:

Теплынь на улице! Кажется, что природа поднатужилась и выдаёт на гора всю ласку, на которую только способна.

До +21 +23 градусов обещают синоптики.



Ветер переменных направлений, преимущественно западный, юго-западный до 7 метров в секунду.Ночью температура опустится до +15 +17 градусов.

Источник: Gismeteo