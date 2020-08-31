Скостил полгода за растрату 2 млн бюджетных рублей экс-чиновнице Бердска Анне Захаровой облсуд. Окончательный срок - 3,5 года условно

После апелляции суд изменил наказание, так как прекращено дело Сергея Горбунова за отсутствием состава преступления. Но остались приговоры ее подельникам — журналистке Нике Шапран и медсестре салона красоты Ирине Кращук.

Анна Захарова в ходе судебного процесса в горсуде Бердска

Вступил в законную силу приговор в отношении Анны Захаровой, Ники Шапран и Ирины Кращук, осужденных за растрату бюджетных средств в Бердске. Об этом сообщили в Бердском городском суде.

На скамье подсудимых был еще один фигурант — Сергей Гобунов. Но апелляционная инстанция Новосибирского облсуда 22 июля 2020 года отменила приговор, провозглашенный 19 декабря 2019-го. Уголовное дело в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.

Дело Захаровой

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоначально руководителя Центра информационного и материального обеспечения Анну Захарову обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Водитель Сергей Горбунов, сотрудница салона красоты Ирина Кращук и журналистка Ника Шапран ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда. Хотя фактически, по версии следствия, они никакую работу не выполняли. Они на данном этапе судебного следствия фигурируют как пособники в растрате.

- В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Захарова похитила 56 211 рублей, — рассказывала гособвинитель Анна Белова.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Потерпевшим признан спикер Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин. Он, как и мэра Бердска Евгений Шестернин, давали показания в суде. Подсудимые вины не признали.

Анне Захаровой инкриминировали 5 преступных эпизодов: кроме растраты в особо крупном размере ее обвиняют во вмешательстве в деятельность следствия.

Приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 19 декабря 2019 года признана виновной и по совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Окончательный приговор

Захаровой назначено наказание по ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с лишением в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 3 года.

Наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

- Горбунов С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком 2 года; (решением Новосибирского облсуда от 22 июля 2020 года приговор отменен в связи с отсутствием в деяниях состава преступления).

- Шапран Н.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, условно с испытательным сроком 1 год 9 месяцев;

- Кращук И.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком 2 года.

Мера пресечения в отношении 19 декабря 2019 года Анне Захаровой в виде домашнего ареста изменена до вступления приговора суда в законную силу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, она освобождена из-под домашнего ареста в зале суда, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

С Захаровой А.В. и Горбунова С.А. взыскано солидарно в пользу муниципального образования г. Бердска Новосибирской области имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 469 680 рублей.

С Захаровой А.В. и Шапран Н.А. взыскано солидарно в пользу муниципального образования г. Бердска Новосибирской области имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 56 211 рублей 84 копейки.

С Захаровой А.В. и Кращук И.А. взыскано солидарно в пользу муниципального образования г. Бердска Новосибирской области имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 373 300 рублей 60 копейки.