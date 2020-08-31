Бизнесменов на УСН освободят от ежегодной налоговой отчётности

Это предполагает законопроект, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в ходе осенней сессии.

Работающих на «упрощёнке» могут освободить от подачи деклараций

Предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения (УСН) и проводящих расчёты с помощью контрольно-кассовой техники, могут освободить от сдачи ежегодной налоговой отчётности. Это предполагает законопроект, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в ходе осенней сессии.

Поправки в Налоговый кодекс о порядке применения режима УСН онлайн разработало Правительство. Документ был рассмотрен в первом чтении 20 февраля этого года.

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов, смогут перейти на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) Федеральной налоговой службой в электронной форме через уведомление в личный кабинет. Чтобы делегировать исчисление налога ФНС, нужно будет направить в инспекцию заявление с указанием даты перехода и применяемой налоговой ставки. Налоговый орган по итогам налогового периода самостоятельно рассчитает сумму налога по данным, которые ему передают онлайн-кассы, и пришлёт уведомление на оплату. В уведомлении должна быть указана налоговая база, сумма исчисленного налога и суммы применённых вычетов.



Следовательно, применяющие УСН-онлайн индивидуальные предприниматели и организации будут освобождены от сдачи ежегодной налоговой отчетности.Предлагаемая система позволит предпринимателю делегировать уплату налога по уведомлению банку, который обслуживает его счёт. Используя УСН-онлайн не нужно будет сдавать налоговую декларацию и вести книгу учёта доходов и расходов, ведь ФНС получит все данные для налогового контроля через оператора фискальных данных. Таким образом, онлайн-кассы максимально упростят ведение бухгалтерии для бизнеса.

Источник: pnp.ru