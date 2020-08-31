Ваша песенка спета. Караоке залы закроют до конца года по предложению Госдумы

При этом, как отметил депутат Сухарев, в случае принятия инициативы данные заведения смогут продолжить оказывать услуги по организации общественного питания.

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель напомнил, что в России по-прежнему ежедневно выявляется более 4 тыс. случаев COVID-19.

При этом, по данным Сухарева, многие эксперты, в том числе зарубежные, отмечали, что заведения, предоставляющие услуги караоке, несут повышенную опасность передачи и распространения этого заболевания.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — написано в тексте обращения.

При этом, как отметил Сухарев, в случае принятия инициативы данные заведения смогут продолжить оказывать услуги по организации общественного питания.