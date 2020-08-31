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Новые правила выдачи бесплатных лекарств. Какие?

11:15 31.08.2020
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Если лекарства по льготе нет в аптеке, то пациент может сам выкупить его, но при этом нужно сохранить все чеки, чтобы затем обратиться в страховую компанию за компенсацией.

Новые правила выдачи бесплатных лекарств. Какие?
В правительстве определились, кому бесплатно дадут лекарства

С 1 сентября в России начнет действовать Федеральный регистр граждан, ко

торые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов. Обновлять список льготников чиновники планируют не реже одного раза в год.

Согласно новому регистру, на получение бесплатных лекарств претендуют люди, страдающие сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, орфанными (редкими) недугами, а также инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и еще ряд льготников, пишет «Российская газета». Для получения бесплатных лекарств льготникам нужно обратиться к терапевту и предоставить справки из Пенсионного фонда или органов соцзащиты, дающие право на льготные лекарства. Рецепт обязательно должен быть заверен у заведующий поликлиникой.

Если лекарства по льготе нет в аптеке, то пациент может сам выкупить его, но при этом нужно сохранить все чеки, чтобы затем обратиться в страховую компанию за компенсацией. Ранее стало известно, что препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для россиян по полису ОМС. Планируется, что ежегодно будет производиться порядка 700 тысяч курсов этого лекарства.

Источник: ura.news

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От редакции

Как обстоят дела в Бердске с наличием льготных лекарств? И по федеральным и по региональным льготам?

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