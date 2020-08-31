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Билл Гейтс испёк своему инвестору Баффету торт с портретом к 90-летию

11:00 31.08.2020 Фото: скриншот твитер Билла Гейтса
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Кроме того, поздравление к 90-летию Гейтс разместил в своем блоге. Он отметил, что с Баффеттом их объединяет любовь к математике и цифрам и подсчитал, что с момента их первой встречи прошло 10 649 дней.

Билл Гейтс испёк своему инвестору Баффету торт с портретом к 90 летию
Гейтс испек к 90-летию Баффетта торт с его портретом

Билл Гейтс опубликовал ролик, на котором он печет для друга Уоррена Баффетта шоколадный торт с печеньем Oreo. По словам Гейтса, видео посвящено диете Баффетта, который сохраняет любовь к сладкому.

Основатель Microsoft Билл Гейтс поздравил с днем рождения инвестора Уоррена Баффетта, которому 30 августа исполнилось 90 лет. Гейтс опубликовал в Twitter ролик, на котором он готовит к юбилею торт с портретом инвестора.

В конце 60-секундного видео Гейтс отрезает кусочек торта и оставляет сообщение «С 90-летием, Уоррен!» в крошках печенья Oreo. По словам Гейтса, ролик снят в честь диетических предпочтений Баффетта.

Ранее Гейтс писал в своем блоге, что Баффетт продолжает есть ту же еду, что и в детстве. По его словам, когда бизнесмен гостил у него дома, на завтрак он открывал пачку печенья Oreo и его примеру хотели последовать дети. «Он может подавать плохой пример для молодежи, но это диета, которая как-то у него работает», — отмечал Гейтс.

Кроме того, поздравление к 90-летию Гейтс разместил в своем блоге. Он отметил, что с Баффеттом их объединяет любовь к математике и цифрам и подсчитал, что с момента их первой встречи прошло 10 649 дней. В первый раз бизнесмены встретились 5 июля 1991 года. Влияние Баффетта на общество «неисчислимо», отметил Гейтс.

Телеканал CNN отмечает, что Баффетт известен своей любовью к сладкому и ранее говорил, что выпивает не менее пяти банок Coca-Cola ежедневно. Также Баффетт является крупным инвестором Coca-Cola, а его компания Berkshire Hathaway владеет магазином конфет See's Candies.

Источник: РБК

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