Самые главные похоронные запреты и обычаи в России

В России с погребальными обрядами связывают немало примет и запретов. Похороны у многих вызывают страх и переживания. Люди боятся сделать что-нибудь не так, «впасть в немилость» у покойного из-за чего он будет пугать и тревожить живых.

В старину люди проводили три вида похорон — сжигали умерших, закапывали их в землю и оставляли на безлюдном месте. С приходом христианства от кремации пришлось отказаться, но трупы продолжают зарывать на специально отведенной земле — кладбище.

Стоит отметить, что не всех умерших позволительно хоронить в земле, только «чистых». Восточнославянские народы считали землю чем-то божественным, а потому самоубийцы, воры, утопленники и преступники нельзя хоронить подобным образом, чтобы не осквернять ее. Людей, чьи деяния противоречат законам Божьим, оставляли в каком-нибудь безлюдном месте, закрывали ветками или прятали в камнях.

Запреты, связанные с похоронами в России

Все запреты в России можно разделить на две группы: какие-то действия могут навредить покойнику, или же определенные поступки принесут вред живым людям.

К первой группе запретов относятся следующие:

до 40 дней в доме покойника должны быть завешены все зеркальные отражения, чтобы душа не испугалась собственного отражения, и не осталась навеки в этом жилище;

нельзя хоронить усопших в круглых украшениях — они могут создать своеобразное магическое препятствие и не дадут умершему покинуть этот мир;

нельзя на похоронах веселиться, бушевать — это принесет страдания покойнику на том свете.

Ко второй группе запретов относятся:

запрещено забирать с похорон (имеется ввиду с кладбища) какие-либо вещи и предметы;

не позволительно одевать покойника в красное; нельзя оставлять глаза умершего открытыми;

нельзя забивать крышку гроба в доме и обгонять погребальную процессию;

нельзя нести гроб с покойником головой вперед;

не стоит целовать покойника в губы, а возвращаясь с кладбища оглядываться назад;

не рекомендуется приходить на похороны женщинам ждущим ребенка и маленьким детям;

слишком убиваться на похоронах или выглядеть веселыми также не стоит, чтобы не привлекать к себе внимание нечистой силы.

Это далеко не полный список запретов, связанных с похоронами, который имеется у русских. В каждом регионе есть свои традиции и обряды. Впрочем, православные верующие также придерживаются табу на вынос покойника из дома родными по крови людьми. Они полагают, что усопший может обидеться на своих близких и посчитать, что они рады избавиться от него. Согласно другим суевериям, если гроб из дома вынесут родные покойнику люди, то вскоре они могут отправиться вслед за ним.

Источник: rsute