31.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Похороны

Самые главные похоронные запреты и обычаи в России

10:19 31.08.2020 Фото: pixnio
0

В России с погребальными обрядами связывают немало примет и запретов. Похороны у многих вызывают страх и переживания. Люди боятся сделать что-нибудь не так, «впасть в немилость» у покойного из-за чего он будет пугать и тревожить живых.

Самые главные похоронные запреты и обычаи в России

В старину люди проводили три вида похорон — сжигали умерших, закапывали их в землю и оставляли на безлюдном месте. С приходом христианства от кремации пришлось отказаться, но трупы продолжают зарывать на специально отведенной земле — кладбище.

Стоит отметить, что не всех умерших позволительно хоронить в земле, только «чистых». Восточнославянские народы считали землю чем-то божественным, а потому самоубийцы, воры, утопленники и преступники нельзя хоронить подобным образом, чтобы не осквернять ее. Людей, чьи деяния противоречат законам Божьим, оставляли в каком-нибудь безлюдном месте, закрывали ветками или прятали в камнях.

Запреты, связанные с похоронами в России

Все запреты в России можно разделить на две группы: какие-то действия могут навредить покойнику, или же определенные поступки принесут вред живым людям.

К первой группе запретов относятся следующие:

  • до 40 дней в доме покойника должны быть завешены все зеркальные отражения, чтобы душа не испугалась собственного отражения, и не осталась навеки в этом жилище;
  • нельзя хоронить усопших в круглых украшениях — они могут создать своеобразное магическое препятствие и не дадут умершему покинуть этот мир;
  • нельзя на похоронах веселиться, бушевать — это принесет страдания покойнику на том свете.

Ко второй группе запретов относятся:

  • запрещено забирать с похорон (имеется ввиду с кладбища) какие-либо вещи и предметы;
  • не позволительно одевать покойника в красное; нельзя оставлять глаза умершего открытыми;
  • нельзя забивать крышку гроба в доме и обгонять погребальную процессию;
  • нельзя нести гроб с покойником головой вперед;
  • не стоит целовать покойника в губы, а возвращаясь с кладбища оглядываться назад;
  • не рекомендуется приходить на похороны женщинам ждущим ребенка и маленьким детям;
  • слишком убиваться на похоронах или выглядеть веселыми также не стоит, чтобы не привлекать к себе внимание нечистой силы.

Это далеко не полный список запретов, связанных с похоронами, который имеется у русских. В каждом регионе есть свои традиции и обряды. Впрочем, православные верующие также придерживаются табу на вынос покойника из дома родными по крови людьми. Они полагают, что усопший может обидеться на своих близких и посчитать, что они рады избавиться от него. Согласно другим суевериям, если гроб из дома вынесут родные покойнику люди, то вскоре они могут отправиться вслед за ним.

Источник: rsute

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы придерживаетесь запретов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Голого мужчину в попытке растления детей подозревает СК Новосибирской области
11:36 31-08-2020
Голого мужчину в попытке растления детей подозревает СК Новосибирской области
БердскКого заставят носить маски в школах Бердска с сентября 2020, рассказала Жанна Тузова
11:32 31-08-2020
Кого заставят носить маски в школах Бердска с сентября 2020, рассказала Жанна Тузова
БердскСкостил полгода за растрату 2 млн бюджетных рублей экс-чиновнице Бердска Анне Захаровой облсуд. Окончательный срок - 3,5 года условно
11:30 31-08-2020
Скостил полгода за растрату 2 млн бюджетных рублей экс-чиновнице Бердска Анне Захаровой облсуд. Окончательный срок - 3,5 года условно
Главный секрет счастья в отношениях для каждого из знаков зодиака
11:27 31-08-2020
Главный секрет счастья в отношениях для каждого из знаков зодиака
БердскОтключат холодную воду 3 сентября в жилых домах под Бердском
11:25 31-08-2020
Отключат холодную воду 3 сентября в жилых домах под Бердском
БердскКак пройдут школьные линейки 1 сентября 2020 года в Бердске, стало известно
11:21 31-08-2020
Как пройдут школьные линейки 1 сентября 2020 года в Бердске, стало известно
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
11:17 31-08-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскПенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
11:15 31-08-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Новые правила выдачи бесплатных лекарств. Какие?
11:15 31-08-2020
Новые правила выдачи бесплатных лекарств. Какие?
Точный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года: Неделя будет не самой простой
11:08 31-08-2020
Точный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года: Неделя будет не самой простой