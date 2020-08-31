Педофил трижды изнасиловал девочку в Бердске. Суд дал извращенцу 9,5 года строго режима

Ежегодно Бердский городской суд выносит приговоры по ст. 132 УК РФ. В основном насильниками, в том числе 2-х и 5-летних детей становятся родственники — отцы, дедушки, дяди. Наказание за это суровое.

Насильников в ходе расследования держат в СИЗО и привозят в суд в автозаке

Вступил в законную силу приговор в отношении бердчанина Рябышева, которого обвиняли в изнасиловании малолетней девочки.

Как сообщили в Бердском городском суде, 7 августа 2020 года оставлен без изменения судом апелляционной инстанции приговор от 3 июня 2020 года под председательством судьи Павла Яковинова. Рябышев признан виновным в совершении трех преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, установлены ограничения.

Действия Рябышева судом квалифицированы по каждому из преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, как иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердском городском суде сейчас рассматривается еще одно уголовное дело педофила. Судебный процесс начался в мае. Подсудимому инкриминируют семь эпизодов сексуального насилия над детьми.

«Дело насильника» поступило в суд 9 апреля. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» до этого времени, пока уголовное дело расследовал Следственный комитет, обвиняемый находился под стражей в СИЗО.

По решению суда он останется за решеткой по 8 октября 2020 года, сообщила "Курьер. Среда. Бердск" помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

Следствие инкриминирует подсудимому семь преступных эпизодов по п. б ч. 4 ст. 132 - насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемому в педофилии грозит до 20 лет лишения свободы.

Педофилы - потоком

В Бердске нередко судят педофилов — в среднем в год бывает два, а то и больше таких судебных процесса. Например, в 2018 году за растление родной внучки бердчанина приговорили к 12 годам лишения свободы.

Он продал дом в селе и поселился в многодетной семье дочери в Бердске. Через какое-то время, оставшись один в квартире с несовершеннолетней девочкой, показал свои половые органы и предложил ей сделать то же самое. А потом потребовал перейти к оральному сексу.

Ребенок рассказал матери, которая написала заявление в Следственный комитет. Признание подозреваемого стало основным доказательством. В силу психического заболевания девочка была не способна дать показания.

В 2017 году судили бердчанина за мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, не достигшему 14-летнего возраста. По данным «Курьер. Среда. Бердск», один из потерпевших по делу — малолетний мальчик.

В 2016-м 19-летний бердчанин надругался над 5-летней родственницей своей жены. Он, находясь в гостях у родственников своей супруги, воспользовался моментом, когда маленькая дочь хозяев квартиры осталась без присмотра взрослых. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Насильник признан вменяемым, сообщил "Курьер. Среда. Бердск".

В том же году в Бердске судили «лифтового педофила». 29-летний мужчина в лифте домогался до несовершеннолетних девочек. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

В 2015 году Бердски городской суд наказал 42-летнего бердчанина, изнасиловавшего свою 2-летюю дочь. Отец повел ребенка на прогулку. Вернувшись с улицы, он решил переодеть малышку. Матери девочки дома в это время не было. В процессе переодевания отец испытал сексуальное возбуждение. И в качестве объекта для удовлетворения своих низменных потребностей выбрал родного ребенка. Воспользовавшись беззащитным положением своей жертвы, отец-чудовище в извращенной форме надругался над ребенком. При этом педофил осознавал, что сексуальное насилие оставит отпечаток на психике малышки, а также причинит ей физическую боль.

После изнасилования девочка несколько дней провела в реанимации, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Родной отец мог оставить ее инвалидом на всю жизнь. Известно, что обвиняемый не только педофил, но и наркоман. Он был судим за хранение наркотиков.

Справка

Статья 132 УК РФ. Насильственные действия сексуального характера

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) -

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.

2. Те же деяния:

а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;

в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:



а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, -наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);

б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

5. Деяния, предусмотренные пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, -



наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.