31.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно

11:15 31.08.2020 Фото: pixabay.com
0

В сентябре сохранится возможность удаленного оформления и продления пенсий. Для этого россиянам нужно подать электронные заявки на получение или дать согласие по телефону.

Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты узнайте срочно
В сентябре сохранится возможность удаленного оформления и продления пенсий
Сюжет: Пенсионная реформа
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты узнайте срочно

Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочноКто из пенсионеров получит прибавку с 1 сентября и каков ее размер?Ещё 190 новостей

Индексации пенсий в сентябре не будет, а выплаты по большинству видов пенсионного обеспечения в 2020 году уже пересчитали. Непроиндексированными пока остались только военные пенсии. Их увеличат в октябре 2020 года. Именно поэтому все перерасчеты пенсий осуществляются в индивидуальном порядке в заявительном и беззаявительном режиме.

Итак, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в сентябре:

1. Пенсионеры, получающие страховую пенсию, если им в августе исполнилось 80 лет. Им пересчитают пенсию автоматически, добавляя к ней сумму равную фиксированной части страховой пенсии по старости. Это — 5 686, 25 рублей.

2. Пенсионеры, у которых дети до 23 лет поступили в вузы на очные отделения. Им с сентября ежемесячно будут доплачивать к пенсии 1 895, 42 руб.

3. Пенсионеры, уволившиеся в августе, если ранее они пропускали хоть одну индексацию из-за работы. С сентября им начислят пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

4. Лица, которым при индивидуальном перерасчете учли ранее не учитывавшийся трудовой стаж и пенсионные баллы.

5. С 1 сентября у многих пенсионеров, проживающих на селе, увеличится пенсия. К этой дате завершается перерасчет пенсий для лиц, которым полагается надбавка за сельский стаж. Размер ее составляет ¼ от фиксированной части страховой пенсии. В текущем периоде — это 1 421 рублей. Надбавка носит ежемесячный характер. Получают ее лица, проработавшие по определенным специальностям в сельской местности не менее 30 лет. Для получения такой выплаты обязательно дальнейшее проживание пенсионера на селе.

График выплат

В сентябре пенсию доставят по привычному графику. Небольшие изменения возможны только для пенсионеров, у которых дата доставки совпадет с выходным днем. В этом случае нужно ориентироваться на график работы конкретного доставщика.

Как оформить и продлить пенсию в сентябре

В сентябре сохранится возможность удаленного оформления и продления пенсий. Для этого россиянам нужно подать электронные заявки на получение или дать согласие по телефону. Пенсию для людей с инвалидностью продолжат оформлять без заявлений, используя сведения из Федерального реестра. До октября таким получателям инвалидность присваивают без посещения МСЭ на основании справок из лечебных учреждений.

До октября пенсионеры без регистрации и пенсионеры, получающие выплаты по доверенности, могут не подтверждать факт получения и нахождения на территории России.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам повезло?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Голого мужчину в попытке растления детей подозревает СК Новосибирской области
11:36 31-08-2020
Голого мужчину в попытке растления детей подозревает СК Новосибирской области
БердскКого заставят носить маски в школах Бердска с сентября 2020, рассказала Жанна Тузова
11:32 31-08-2020
Кого заставят носить маски в школах Бердска с сентября 2020, рассказала Жанна Тузова
БердскСкостил полгода за растрату 2 млн бюджетных рублей экс-чиновнице Бердска Анне Захаровой облсуд. Окончательный срок - 3,5 года условно
11:30 31-08-2020
Скостил полгода за растрату 2 млн бюджетных рублей экс-чиновнице Бердска Анне Захаровой облсуд. Окончательный срок - 3,5 года условно
Главный секрет счастья в отношениях для каждого из знаков зодиака
11:27 31-08-2020
Главный секрет счастья в отношениях для каждого из знаков зодиака
БердскОтключат холодную воду 3 сентября в жилых домах под Бердском
11:25 31-08-2020
Отключат холодную воду 3 сентября в жилых домах под Бердском
БердскКак пройдут школьные линейки 1 сентября 2020 года в Бердске, стало известно
11:21 31-08-2020
Как пройдут школьные линейки 1 сентября 2020 года в Бердске, стало известно
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
11:17 31-08-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскПенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
11:15 31-08-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Новые правила выдачи бесплатных лекарств. Какие?
11:15 31-08-2020
Новые правила выдачи бесплатных лекарств. Какие?
Точный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года: Неделя будет не самой простой
11:08 31-08-2020
Точный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года: Неделя будет не самой простой