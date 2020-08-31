Профнастил применяют не только для кровли. Очень часто из него устанавливают заборы, возводят стены и прочие объекты, а также работают с ним как с материалом для отделки фасадов зданий. Для работы с профнастилом применяют болгарки. Но места среза материала необходимо окрасить, а обрабатываемые участки перед резкой нужно защитить, чтобы их не повредили вылетающие опилки. При работе с кровельным профнастилом необходимо быть очень осторожным. Ни в коем случае нельзя допускать повреждение его цинкового или полимерного покрытия, иначе материал быстро придет в негодность.



Стеновой профнастил очень часто используют при оформлении стен, как внутренних, так и внешних. Производят его из качественной оцинкованной стали. Он легок при монтаже, обладает хорошими антикоррозийными свойствами и относительно немного весит.