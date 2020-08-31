Отключат холодную воду 3 сентября в жилых домах под Бердском

Воды не будет с 8 часов 3 сентября до 10 часов 4 сентября. КБУ просит заранее запастись водой.

Воду отключат

В связи с утвержденным планом мероприятий по замене двух задвижек на затворы Д-400мм на левом водоводе Д-400 мм и перемычке Д-400 мм между магистральными водоводами Д-400 мм в Речкуновскую зону отдыха в камере переключения в районе микрорайона «Серебряный бор», будет прекращена подача холодной воды на ул. Железнодорожная, 1-я Линейная,2-я Линейная,Победы,2-я Лесная, пос.Новый, пос.Светлый, оздоровительные лагеря, санатории, профилактории, прочие организации и предприятия в Речкуновской зоне отдыха.

Воды не будет с 8 часов 3 сентября до 10 часов 4 сентября. КБУ просит заранее запастись водой.

График подвоза воды:

3 сентября в 13:00 и в 18:00 по следующим адресам : ул. Большевистская, 25, пересечение улиц Тимирязева и Энгельса, поселок Светлый.

Где отключат воду: