Главный секрет счастья в отношениях для каждого из знаков зодиака

Отношения — это работа двух людей. Чтобы в любви всё было хорошо, нужно искать компромиссы. Найти правильный подход к представителю любого знака зодиака помогут советы астрологов.

Любите друг друга и не бойтесь меняться — это лучшее лекарство от расставаний

Знаки Воздушной стихии: Близнецы, Весы, Водолей

С Воздухом всё предельно просто и невообразимо сложно одновременно. Представители этой стихии не готовы меняться ради гармонии в отношениях. Их можно только принять такими, какие они есть. Особенно это касается Близнецов и Водолеев.

Люди Воздушной стихии имеют множество изъянов и плохих привычек, которые лучше изучить сразу, чтобы потом не было мучительно больно. Если вы влюбились в Близнецов, Водолея или Весы, постарайтесь найти к ним правильный подход. Это поможет сгладить острые углы и построить крепкие отношения.

Близнецы могут пойти на предательство из-за желания новизны. Недаром говорят, что в них живет две личности: одна — спокойная, которую вы знаете, а вторая — демон, который выходит наружу время от времени. Секрет успешной любви с Близнецами — огромное количество совместных интересов и хобби. Желательно и работать тоже вместе. Чем меньше в вас различий, тем проще будет в отношениях.

С Водолеями ситуация немного иная, но чем-то похожая. Необходимо постоянно подогревать их интерес. Для этого можно держать дистанцию: например, видеться лишь изредка, чтобы Водолей не привык к вам и его чувства не ослабли. Второй вариант — постоянно удивлять их, не давая заскучать. Нужно быть экстраординарной личностью, чтобы Водолей от вас не устал. Это ключ к решению проблем в отношениях.

Весов в партнере больше всего привлекает сила характера. Если они начнут понимать, что вы можете дать слабину и стать ведомыми, то пути назад уже не будет. Поэтому в отношениях с ними необходимо взять на себя роль лидера. В этом случае в них всегда будет царить гармония.

Знаки Водной стихии: Рак, Скорпион, Рыбы

Представители стихии Воды умеют приспосабливаться, но сами не меняются никогда. Если в вас есть изъян, они найдут способ с ним справиться или принять его, но собственные негативные черты характера искоренять не будут. Поэтому в отношениях с Водными Знаками необходимо проявлять психологическую гибкость.

Рыбы и Раки — эгоистичные люди. Да, они красиво ухаживают, красиво любят, да и сами могут быть весьма приятными, но в абсолютно любых отношениях их намерения эгоистичны. Какими бы яркими их слова и обещания ни казались, за ними скрывается какая-то цель, понять которую очень сложно. Если принять это и не ограничивать свободу Раков и Рыб, то они сделают вас счастливыми.

Иной разговор — Скорпионы. С этими людьми всё происходит наоборот. Сначала с ними тяжело, а потом всё легче и легче. Нужно лишь переждать, пока они «наиграются» и поймут, что вы действительно их любите. Секрет успешных отношений со Скорпионами — терпение и стальные нервы. Это заботливые люди, которые не любят, когда им указывают. Они сами знают, что для ваших отношений лучше, а что нет.

Огненные Знаки Зодиака: Овен, Лев, Стрелец

С Огнем шутки плохи. Эти люди взрывоопасны, поэтому в отношениях с ними нужно много терпения. Особенно это касается Львов, которые могут вас «покусать» за повышенный тон, неверное слово или неосторожный жест. Больше всего они ценят свою самодостаточность. Если вам удастся деликатно переубедить их в чем-то, то они начнут вас уважать только сильнее. С людьми стихии Огня нельзя быть ведомыми, но и такими же, как они, быть нельзя. Этим объясняется плохая совместимость двух Огненных Знаков.

Стрельцы живут в быстром темпе, поэтому секрет успешной любви с ними — это готовность к недостатку сна и хорошее здоровье. Стрельцы действительно готовы к бессонным ночам, постоянным поездкам и приключениями. Если им с вами будет скучно, то отношения долго не продержатся.

Овны чем-то напоминают Стрельцов, но к высокой динамике можно еще прибавить упертость и импульсивность. Овнам не хочется ничего решать за двоих, но они это делают, потому что знают, что любовь требует больших вложений. Всё, что необходимо сделать для счастливых отношений с Овном — дать ему возможность быть лидером.

Львов все представляют как эгоистичных и самовлюбленных людей, но это не так. Они весьма заботливы, добры и ласковы, но только до тех пор, пока вы не начнете давать им советы и указывать, что делать. Если вы сможете избежать такого поведения, Львы будут ценить вас.

Земные Знаки Зодиака: Телец, Дева, Козерог

С Земными Знаками проще всего найти общий язык. С ними можно быть честными. Проблемы могут возникнуть лишь с Козерогами: это люди скрытные, им нужно время, чтобы к вам привыкнуть и понять, можно ли вам доверять. За их симпатию придется побороться. Люди Земли не терпят обмана и ветрености.

Девы очень сдержанны. С ними нужно быть спокойными и умиротворенными, чтобы они не нервничали лишний раз. Они имеют очень плохую привычку копить обиды и выливать их все разом, так что почаще спрашивайте их о том, что они чувствуют, как их дела.

Тельцам очень важны поддержка и понимание. Тельцы — романтики, которые сочетают в себе практически все основные достоинства интересных людей. Чтобы отношения были крепкими, Тельцу чаще показывать свои чувства и своевременно поддерживать его в минуту трудностей.

Козерогов нужно добиваться, причем иногда много лет. Им сложно угодить, поэтому на начальных этапах знакомства не ждите от них комплиментов и теплых слов. Они могут не доверять вам даже через год отношений. Сделать такую любовь крепкой поможет только максимальная открытость. От Козерогов нельзя что-то скрывать. Они это чувствуют.

Источник: dailyhoro