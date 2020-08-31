Денег на науку нет, признали в России

Счетная палата проверила трату денег на науку в России

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минобрнауки России, Российская академия наук, РФФИ и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Контрольное ведомство высказало замечания к формированию госзаданий подведомственных учреждений Минобрнауки, проверила Счетная палата.

Так, при определении объема финансового обеспечения выполнения госзадания, нормативные затраты на оказание государственных услуг определяются с учетом корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. Корректирующие коэффициенты состоят из территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов.

Кроме этого, могут использоваться коэффициенты выравнивания, в результате применения которых объем финансирования госзадания может существенно уменьшаться по сравнению с рассчитанным по нормативам. Например, после применения коэффициентов выравнивания объем финансирования госзадания в целом по Минобрнауки России в 2019 году сократился на 23,8 млрд рублей.

При этом методика определения коэффициентов выравнивания, применяемая министерством, не является совершенной. «Например, для федеральных университетов и национальных исследовательских университетов предусмотрены более высокие значения, чем для других вузов. При этом к ним и так уже применяется повышающий отраслевой коэффициент при формировании госзадания. Таким образом, федеральные университеты и НИУ стимулируются дважды по одному и тому же основанию», – рассказал на Коллегии аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

Проблемной зоной для министерства в 2019 году стала ФАИП: она исполнена всего на 25,5%. Из 3 объектов, планируемых к вводу в 2019 году, введен только один.

«Причины такого низкого исполнения достаточно обыденные, мы их все знаем. Это позднее получение положительных заключений госэкспертизы на ПСД, признание конкурсов несостоявшимися, проведение повторных конкурсов и ненадлежащее исполнение договорных обязательств по госконтрактам подрядчиками и проектными организациями», – констатировал аудитор.

По реализации Госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» Счетная палата отметила высокое кассовое исполнение – 98,5%. При этом из 49 показателей Госпрограммы в 2019 году не достигнуты значения по трем.

В ходе проверки Счетная палата отметила положительные итоги реализации нацпроекта «Наука». Например, определены 5 пилотных НОЦ, созданы 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, на базе 35 организаций созданы лаборатории мирового уровня, начато проведение международных научных исследований на уникальных научных установках класса «мегасайенс».

Вместе с тем, отмечены проблемы и риски реализации национального проекта. В частности, недостаточный объем финансирования НП «Наука» и значительный запланированный объем внебюджетных средств, привлечение которых не гарантировано. Среди проблем также отмечены отставание России по уровню заработной платы в сфере науки и технологий, что создает дополнительные стимулы к «утечке мозгов», а недостаточные темпы обновления и создания инфраструктуры исследовательской деятельности влияют на обеспечение конкурентоспособных условий труда и жизни ученых.

Общими почти для всех проверенных объектов стали нарушения в части управления и распоряжения федеральной собственностью.

Так, в РФФИ и РАН не утвержден перечень особо ценного движимого имущества. Кроме того, в Академии на начало года так и не были завершены мероприятия по выявлению недвижимого имущества при том, что сделать это надо было до 1 апреля 2017 года. По данному факту Счетная палата подготовила письмо в Правительство. Курчатовский институт не обеспечил государственную регистрацию 15 договоров аренды, действующих в 2017-2019 годах. Кроме того, не зарегистрировано право собственности РФ в отношении 55 объектов недвижимого имущества и право оперативного управления в отношении 39 объектов. Причем в этой ситуации виноват не только Институт, но и Росимущество, которое со своей стороны необходимых действий не предприняло.

«Каждый раз мы выявляем эту имущественную проблематику, в которой сами объекты проверок не могут особо ничего сделать. Тут проблема между Росимуществом и Росреестром. Здесь нужно что-то менять в нормативных актах и в регламентах в отношении Росимущества», – подчеркнул аудитор.

Не обошлось без нарушений и в сфере закупок. РАН, к примеру, не соблюдала нормы, установленные в отношении закупаемых услуг и товаров. Так, цена мобильных телефонов для сотрудников Академии в ряде случаев превышала установленную норму от 2 до 4 раз, а для оказания транспортных услуг были приобретены автомобили с мощностью двигателя выше 200 лошадиных сил.