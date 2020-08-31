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Откуда на земле появилась вода, открыли ученые

13:53 31.08.2020 Фото: https://www.pexels.com/
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При ударе астероидов и комет о Землю на планету попадали молекулы водорода и органика.

Откуда на земле появилась вода, открыли ученые
Астероиды и кометы могли доставить на Землю в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты

Огромные запасы воды на Земле появились из космоса. Об этом говорится в исследовании группы палеонтологов, опубликованном в научном журнале Science.

Ученые сравнили изотопный состав Земли с составом так называемых энстатитовых хондритов - небесных тел, сформировавшихся в сухой внутренней части Солнечной системы.

При ударе астероидов и комет о Землю на планету попадали молекулы водорода и органика. Ранее считалось, что энстатитовые хондриты не могли передавать молекулы воды, так как их поверхность высушивалась ультрафиолетовым излучением.

Но предположения ученых  опровергнуты после того, как специалисты сравнили изотопный состав небесных тел, участвовавших в бомбардировке Земли на раннем этапе ее развития, и земной коры. Сходство взятых образцов позволило достоверно утверждать, что водород мог попасть на нашу планету из космоса. Астероиды и кометы могли доставить на Землю в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты.

Палеонтологи пришли к выводу, что на начальном этапе развития Земли на ней не было большого количества воды. Это связано с тем, что молекулы водорода либо высушивало ультрафиолетовое излучение, либо их уносило в открытый космос.

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