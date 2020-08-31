Звал на помощь за запертой дверью мужчина в Бердске

Спасатели бердского поисково-спасательного отряда МЧС России принудительно вскрыли входную дверь квартиры. Сегодня, 31 августа, в 11-ом часу дня в бердский спасотряд обратилась дочь пожилой женщины: её мама долгое время не отзывалась и не отвечала звонки. Спасатели деблокировали входную дверь при помощи аварийно-спасательного инструмента, обеспечив доступ родственникам и сотрудникам полиции. К сожалению, 92-летняя женщина была обнаружена мёртвой. В минувшую пятницу, 28 августа, из-за запертой двери просил о помощи пожилой мужчина. Когда спасатели МЧС деблокировали входную дверь, оказалось, что хозяин квартиры, которому стало плохо, лежал на полу в коридоре. Мужчину передали бердским медикам.
Спасатели бердского поисково-спасательного отряда МЧС России принудительно вскрыли входную дверь квартиры.
Сегодня, 31 августа, в 11-ом часу дня в бердский спасотряд обратилась дочь пожилой женщины: её мама долгое время не отзывалась и не отвечала звонки. Спасатели деблокировали входную дверь при помощи аварийно-спасательного инструмента, обеспечив доступ родственникам и сотрудникам полиции. К сожалению, 92-летняя женщина была обнаружена мёртвой.
В минувшую пятницу, 28 августа, из-за запертой двери просил о помощи пожилой мужчина. Когда спасатели МЧС деблокировали входную дверь, оказалось, что хозяин квартиры, которому стало плохо, лежал на полу в коридоре. Мужчину передали бердским медикам.