Звал на помощь за запертой дверью мужчина в Бердске
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Звал на помощь за запертой дверью мужчина в Бердске

1:43:218/31/2020
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Спасатели бердского поисково-спасательного отряда МЧС России принудительно вскрыли входную дверь квартиры.

Сегодня, 31 августа, в 11-ом часу дня в бердский спасотряд обратилась дочь пожилой женщины: её мама долгое время не отзывалась и не отвечала звонки. Спасатели деблокировали входную дверь при помощи аварийно-спасательного инструмента, обеспечив доступ родственникам и сотрудникам полиции. К сожалению, 92-летняя женщина была обнаружена мёртвой.

В минувшую пятницу, 28 августа, из-за запертой двери просил о помощи пожилой мужчина. Когда спасатели МЧС деблокировали входную дверь, оказалось, что хозяин квартиры, которому стало плохо, лежал на полу в коридоре. Мужчину передали бердским медикам.

Источник: svidetel24.info

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