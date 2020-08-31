Невероятными скандалистами названы эти 3 знака зодиака. Кто вспыхивает быстрее пороха?

Люди, о которых пойдёт речь в этой статье могут раздуть скандал на пустом месте. Поэтому, если вы не любите криков и громкого выяснения отношений, то старайтесь не выводить представителей этих знаков на эмоции. После скандала эти люди получают эмоциональное удовлетворение. А вот их оппонентам бывает несладко.

Держите ситуацию под контролем, когда общаетесь с этими людьми

Сильно обижаться на них не стоит. Ведь такая особенность характера зависит от того, под каким знаком зодиака вы родились. И они ничего не могут с этим поделать, их эмоции не поддаются контролю.

Не случайно самые первые представители скандальных знаков – это скорпионы. Они просто заряжаются от скандалов. Наверное, это их любимое занятие. У них такое впечатление, что весь мир настроен против них. И они как бы противостоят этому миру. Им постоянно кажется, что вокруг них плетутся интриги, за ними следят, их хотят подставить. Поэтому они и начинают скандалить на пустом месте. Они сыпят обвинениями в чужой адрес, хотя в большинстве случаев эти обвинения бывают беспочвенными.

Скорпионы – отличные провокаторы, и могут вывести на эмоции кого угодно. Они обладают хорошими актёрскими способностями, могут притворяться. Они тщательно продумывают сценарий конфликта, чтобы уж точно выйти из него победителем, а оппонента – просто растоптать. Поэтому лучше постараться уйти от конфликта со скорпионом. Ведь вы всё равно останетесь виноватыми, в конце концов, даже если это на самом деле не так.

Стрельцы – это добродушные и весёлые люди, но им ничего не стоит довести до истерики даже человека с железными нервами. Поэтому не советуем вам ввязываться в конфликт с представителями этого знака зодиака. Если вы вынуждены находиться наедине со стрельцом, то лучше больше молчите. Потому что практически за каждое ваше слово они могут зацепиться, чтобы раздуть скандал.

Эмоции и слова стрельцов практически не поддаются контролю. Если они завелись, то их просто не остановить. Сами они при этом получают большое удовольствие. Но после того, как они наговорят кучу неприятных слов, обидят человека, они осознают, что были неправы. На следующий день им бывает стыдно, они стараются загладить свою вину.

Овны – это тот знак, который очень быстро раздражается. Чтобы вызвать гнев овна, не нужно прикладывать никаких особых усилий. Причём этот гнев просто сжигает всё на своём пути.

Представьте себе трансформаторную будку, в которую вы влезли мокрыми руками. Эффект будет моментальным и смертельным. Так и скандал овном может произойти быстро и с большими травмами для оппонента.

Где бы не находились овны, они найдут повод для скандала. И если обычные люди, например, в очереди в магазине, не знают такую особенность овнов, и вынуждены терпеть их скандалы. То близкие и знакомые овнов, должны стараться этих скандалов избегать. Постарайтесь быть с ними максимально тактичными. А вот грубости допускать не стоит. Это чревато неприятными последствиями в первую очередь для вас. Овны же не упустят возможность лишний раз поскандалить.

Источник: navalnyfals