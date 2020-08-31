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Заразились коронавирусом 60 жителей Новосибирской области за сутки на 31 августа. Больных уже 11 404

14:10 31.08.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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Госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Заразились коронавирусом 60 жителей Новосибирской области за сутки на 31 августа. Больных уже 11 404
Еще 51 человек вылечился от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 31 августа в регионе зафиксировано 11 404 случая COVID-19 (+60 за последние сутки), в том числе 684 ребенка. 10 073 пациента выздоровели (+51 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 72 года, и женщины в возрасте 48 лет и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 358 человек.

В отделениях реанимации находятся 45 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.

Госпитализированы 12 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 969.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 417 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 416 983 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 304 жителя региона, 36 257 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 597 обращений, госпитализированы 15 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

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