Эти 5 знаков зодиака не прочитают этот гороскоп. Потому что совсем не верят в астрологию. Кто они?

Именно их называют прирожденными скептиками, потому что они не верят в гороскопы. Они сами составляют свои прогнозы и строят собственную реальность. Их нереально застать за чтением астрологического прогноза или гороскопа на завтра, кто же они такие?

Они не терпят никакой власти над собственным "Я"

Скорпион

Скорпион – их называют чемпионами среди скептиков, так как кони верят только в свои собственные принципы и устои. Они считают себя неповторимым и уникальными, многогранными – все это нереально разложить по полочкам астрологии. Только им самим это под силу.

Они смеются над теми, кто верит во всякие разные гороскопы и предсказания – только в собственный потенциал и способности. И если из гороскопа что-то да сбудется – они отводят это на банальное совпадение. И сама идея о том, что их кто-то может знать лучше, нежели они сами –

Скорпионов не прельщает. Просто они не терпят никакой власти над собственным Я. И астрология в их понимании – это манипуляция и простое шарлатанство. Скорпионы сами привыкли управлять другими и мысли о том, что ими кто-то да сможет управлять – претит им.

Тельцы

Они более приземлены и рассудительны, попросту не понимают, что какие-то звезды могут ими же и управлять. Только он сам может управлять собственной жизнью и ногами, идущими в определенном направлении. И объяснять им о ретроградном периоде Венеры – попросту бесполезно. На такие слова он попросту ухмыльнется и скажет – сам виноват, а винить планету в том, что так случилось не стоит. Это глупо.

Такой человек никогда не пойдет к астрологу за советом – они будут думать собственной головой, а читать там всякие гороскопы и прогнозы астрологов – это не их дело. Или же почитать ради упрямства и после этого сделать все с точностью до наоборот.

Весы

Весы как знак – толерантны, но при этом они всегда придерживаются принципа, что они не будут верить в то, что верят другие. Это увлекающаяся натура. Но даже при всем этом они не верят, что все зависит от расположения планет.

Они считают, что все происходящее – это итоги деятельности каждого из нас, но никак не следствие катаклизмов планетарного масштаба. Им больше по нраву психология и философия, ведь тут се предельно ясно и понятно. А сама идея о том, что планеты могут решить все и вся за человека –

Весам это не особенно по нраву. Именно себя они будут называть кузнецом собственного счастья, а все предсказания астрологов с легкой руки делят на 20, 50, а то и 70.

Козерог

А вот Козероги вовсе могут и не подозревать о существовании такой науки как астрология. И потому они не будут читать ежедневные прогнозы астрологов и гороскопы, думать над данной тематикой – они скорее посмеются над людьми, которые свято во все эти байки верят.

Козероги воспринимают астрологию скорее как сказки, ведь они работают и учатся, занимаются серьезными вопросами, а тут всякую ерунду предлагают. И в том, что наука астрология ерунда – Козероги попросту уверены. Да и они весьма и весьма упрямы, и верить в подобную ерунду – верить не будут, никогда.

Дева

Девы так же полагаются только на самих себя, а верить и полагаться на гороскопы – дело несерьезное и нелогичное, себе будет дороже. Они могут почитать сам гороскоп ради развлечения, либо чтобы в очередной раз убедиться – все это ерунда и бред. Их скепсис не имеет границ и астрология – это никак не наука, а скорее чистой воды шарлатанство. В целом же Девы доверяют собственной интуиции.

Источник: navalnyfals