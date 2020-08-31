Загорелся хлебозавод в центре Екатеринбурга. Персонал эвакуировали

Огнеборцы справились с огнем на хлебомакаронном комбинате в Екатеринбурге.
В 11.24 (местному времени) открытое горение в цехе ликвидировано, пожарные проводят работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.
Быстрому распространению огня по вентиляционным коробам на чердак способствовали конструктивные особенности здания: здание 1927 года постройки с пустотными перекрытиями и деревянные перегородками.
На начальном этапе борьбы с огнем было недостаточное давление в водопроводной сети, в последствии специалистами Водоканала давление было увеличено.
Площадь пожара составила 800 кв.м., произошло частичное обрушение кровли цеха. В здании цеха находилось масло для розжига печей, огнеборцы приняли все меры и не допустили возгорания масла.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Источник: МЧС