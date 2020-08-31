Пройдут торжественные линейки в День знаний в Бердске

1 сентября школьные линейки в традиционном формате пройдут для учащихся первых классов. Как сообщила Жанна Тузова, начальник городского управления образования, для остальных ребят в День знаний педагоги проведут тематические классные часы и квесты. Самая торжественная линейка 1 сентября в 12.00 состоится в новой школе в микрорайоне Южном. — Школа, рассчитанная на 1100 мест, полностью готова к встрече учащихся, — подчеркнула начальник горУО.
1 сентября школьные линейки в традиционном формате пройдут для учащихся первых классов.
Как сообщила Жанна Тузова, начальник городского управления образования, для остальных ребят в День знаний педагоги проведут тематические классные часы и квесты.
Самая торжественная линейка 1 сентября в 12.00 состоится в новой школе в микрорайоне Южном.
— Школа, рассчитанная на 1100 мест, полностью готова к встрече учащихся, — подчеркнула начальник горУО.