3 основных этапа старения, когда происходят необратимые изменения

На определённом возрастном рубеже в организме человека запускаются биологические механизмы, которые проявляются не только в изменении внешнего вида, но и отражаются на состоянии здоровья.
Возрастные «переломы» взрослого человека
Геронтологи условно выделяют 3 возрастных этапа кардинальных перестроек в организме взрослого человека:
- 45 лет. Завершает нормальное функционирование репродуктивной функции. Особенно очевидны подобные изменения у представительниц женского пола;
- 60 лет. Замедляется процесс деления клеток, и регенерации тканей. Это вносит коррективы в нормальное функционирование жизненно важных органов и систем человеческого организма. Зачастую в этом возрасте диагностируется 3 хронических заболевания;
- 75 лет. Изменения происходят во внеклеточном матриксе. Он составляет основу соединительной ткани. Она необходима для поддержания клеток, задействованных в передаче химических веществ. Происходят сбои в функционировании защитных механизмов. Чаще возникают проблемы в работе различных органов, в том числе и головного мозга. В среднем, количество хронических болезней может составлять семь.
Специалисты подчёркивают, что возрастные критерии переломных моментов, происходящих в организме, относительны. Они представляют собой усреднённые показатели. Ведь у каждого человека организм уникален.
Что влияет на наступление возрастных переломных моментов у взрослого человека
Геронтологи сходятся во мнение, отсрочить наступление необратимых изменений в работе человеческого организма можно. Они зависят от:
- питания. Сбалансированное меню благотворно влияет на работу органов и систем организма;
- физической активности. Не зря распространено утверждение, что движение – это жизнь;
- экологии;
- уровня стресса, и умение справляться с ним;
- своевременной диагностики состояния здоровья. Иногда легче предупредить, чем вылечить.
Геронтологи отмечают, что нехватка доступных диагностических центров, фитнес-залов и информации по сбалансированному питанию, отражаются на продолжительности жизни россиян, который ниже, чем у европейцев.
Профилактика раннего старения и «износа» человеческого организма должна быть организована на уровне государства. Только так можно повысить уровень и продолжительность жизни людей старшего и зрелого возраста.
Источник: comandir