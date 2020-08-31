3 основных этапа старения, когда происходят необратимые изменения

В жизни человека есть ряд переломных моментов, когда организм перестраивается с одного режима функционирования, на другой. Геронтологи выделяют в жизни взрослого человека таких моментов все три.

Специалисты подчёркивают, что возрастные критерии переломных моментов, происходящих в организме, относительны

На определённом возрастном рубеже в организме человека запускаются биологические механизмы, которые проявляются не только в изменении внешнего вида, но и отражаются на состоянии здоровья.

Возрастные «переломы» взрослого человека

Геронтологи условно выделяют 3 возрастных этапа кардинальных перестроек в организме взрослого человека:

45 лет. Завершает нормальное функционирование репродуктивной функции. Особенно очевидны подобные изменения у представительниц женского пола;

60 лет. Замедляется процесс деления клеток, и регенерации тканей. Это вносит коррективы в нормальное функционирование жизненно важных органов и систем человеческого организма. Зачастую в этом возрасте диагностируется 3 хронических заболевания;

75 лет. Изменения происходят во внеклеточном матриксе. Он составляет основу соединительной ткани. Она необходима для поддержания клеток, задействованных в передаче химических веществ. Происходят сбои в функционировании защитных механизмов. Чаще возникают проблемы в работе различных органов, в том числе и головного мозга. В среднем, количество хронических болезней может составлять семь.

Специалисты подчёркивают, что возрастные критерии переломных моментов, происходящих в организме, относительны. Они представляют собой усреднённые показатели. Ведь у каждого человека организм уникален.

Что влияет на наступление возрастных переломных моментов у взрослого человека

Геронтологи сходятся во мнение, отсрочить наступление необратимых изменений в работе человеческого организма можно. Они зависят от:

питания. Сбалансированное меню благотворно влияет на работу органов и систем организма;

физической активности. Не зря распространено утверждение, что движение – это жизнь;

экологии;

уровня стресса, и умение справляться с ним;

своевременной диагностики состояния здоровья. Иногда легче предупредить, чем вылечить.

Геронтологи отмечают, что нехватка доступных диагностических центров, фитнес-залов и информации по сбалансированному питанию, отражаются на продолжительности жизни россиян, который ниже, чем у европейцев.

Профилактика раннего старения и «износа» человеческого организма должна быть организована на уровне государства. Только так можно повысить уровень и продолжительность жизни людей старшего и зрелого возраста.

Источник: comandir