9,5 лет в колонии строгого режима дал суд педофилу из Бердска
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9,5 лет в колонии строгого режима дал суд педофилу из Бердска

2:32:248/31/2020
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Пресс-служба городского суда сообщила, что приговор С. О. Рябышеву вынесли ещё 3 июня.

Вёл процесс председатель суда Павел Яковинов. Он признал подсудимого виновным в трёх преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ. Суд квалифицировал преступления С. О. Рябышева как иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Приговор: 9,5 лет в колонии строгого режима.

Источник: svidetel24.info

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