9,5 лет в колонии строгого режима дал суд педофилу из Бердска

Пресс-служба городского суда сообщила, что приговор С. О. Рябышеву вынесли ещё 3 июня. Вёл процесс председатель суда Павел Яковинов. Он признал подсудимого виновным в трёх преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ. Суд квалифицировал преступления С. О. Рябышева как иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Приговор: 9,5 лет в колонии строгого режима.
Пресс-служба городского суда сообщила, что приговор С. О. Рябышеву вынесли ещё 3 июня.
Вёл процесс председатель суда Павел Яковинов. Он признал подсудимого виновным в трёх преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ. Суд квалифицировал преступления С. О. Рябышева как иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Приговор: 9,5 лет в колонии строгого режима.