Creta и RAV4 стали самыми популярными кроссоверами в России

Hyundai Creta продается как с передним, так и с полным приводом

Всего за первые семь месяцев этого года в стране было продано 373073 кросоверов. Эта цифра на 5,8% меньше показателей прошлого года.

В России по итогам первых 7 месяцев нынешнего года самым популярным автомобилем класса SUV стал Hyundai Creta. С января по июль россияне приобрели 38 922 таких кроссоверов. Эта цифра на 4% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат-Инфо».

В России корейский кроссовер моторами рабочим объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающими 123 и 149 л. с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом». Hyundai Creta продается как с передним, так и с полным приводом.

На втором месте рейтинга Toyota RAV4. Продажи этого япоснкого кроссовера на нашем рынке выросли на 14.7% и составили 18 895 штук. В России этот автомобиль можно приобрести с бензиновыми агрегатами семейства Dynamic Force объемом 2,0 и 2,5 л, развивающими 150 и 200 л. с. соответственно.

Источник: autonews.ru