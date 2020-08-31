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Фамилию Путина выкрикивали участники протеста против коронавируса в Берлине

17:38 31.08.2020 Фото: скриншот видео News 360
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Сегодня в Берлине проходит масштабная акция против принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом. Всего на улицу вышли около 38 тысяч человек.

Фамилию Путина выкрикивали участники протеста против коронавируса в Берлине
На митинге в Берлине протестующие скандировали "Путин!"

Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале.
На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги. Закадровый голос сообщил, что спрашивал у них, почему они вышли с ними на протест.
"Потому что Путин может надавить на Трампа", — процитировал мужчина одного из опрошенных протестующих.

Сегодня в Берлине проходит масштабная акция против принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом. Всего на улицу вышли около 38 тысяч человек.
Ранее стало известно о столкновениях протестующих с полицией недалеко от российского посольства. При этом уточняется, что политических мотивов у участников беспорядков не было, а их действия не были направлены против российской дипмиссии.
Изначально власти запретили акции, объясняя это тем, что аналогичные митинги, организованные движением Querdenken 711 1 августа, проходили с нарушениями. Полиции пришлось досрочно их завершить. Тогда в акции приняли участие около 20 тысяч человек. В субботу, как и 1 августа, полиция досрочно завершила марш из-за нарушения ограничительных мер.

Источник: РИА Новости

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