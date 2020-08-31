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Пролетел на "красный" с мигалками и попал в ДТП замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров

17:06 31.08.2020 Фото: скриншот видео
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Евкуров сидел на пассажирском кресле в одной из машин.

Пролетел на красный с мигалками и попал в ДТП замминистра обороны Юнус Бек Евкуров
Евкуров попал в ДТП

Автомобиль заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

«Горел зеленый свет. Машина с проблесковыми маячками ехала, без звука. Они на красный двигались в сторону Волгоградского проспекта. Джип «Ниссан Кашкай» ехал на зеленый. Они ударили ему в бок, в переднее крыло, его выносит на тротуар, он бьется об столб, там стояла женщина с коляской», — сообщил один из свидетелей РЕН ТВ.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, ребенок не пострадал — госпитализация никому из участников ДТП не потребовалась. Тем временем Telegram-канал 112 утверждает, что малыш попал в больницу с сотрясением мозга. Очевидцы аварии также говорят о травме у несовершеннолетнего.

«Машина ударила касательно по ребенку. У ребенка изо рта кровь прошла. Нянька успела его отдернуть. Все равно травму получил»,

— сообщил один из свидетелей РЕН ТВ.

Сам водитель второго автомобиля прокомментировал ДТП коротко. «Была авария, меня стукнули, я отлетел», — сказал он Telegram-каналу Life Shot.

После происшествия водитель замминистра обороны начал скручивать номера, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник. «Скрутили номера, убрали мигалки, все спрятали в машину», — подтвердил собеседник РЕН ТВ, видевший аварию. Официального подтверждения этой информации нет.

Один из очевидцев утверждает, что в машине, спровоцировавшей аварию, находился человек, похожий на Евкурова. «Кто-то в шапке военной был. Он [водитель, с машиной которого столкнулся автомобиль замминистра] говорит, что не мог его видеть», — рассказал свидетель происшествия Life Shot.

При этом чиновник дождался, пока ребенка заберут в больницу, и только после этого покинул место ДТП, пишет Telegram-канал 112.

Автомобиль Евкурова эвакуировали первым, после увезли и вторую помятую машину, сообщает Life Shot.

Отметим, что 57-летний Юнус-Бек Евкуров занимает должность замглавы Минобороны с июля 2019 года. В 80-х он проходил срочную службу в морской пехоте Тихоокеанского флота, а также учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Потом получал образование в Военной академии имени М.В. Фрунзе и Военной академии Генштаба Вооруженных сил.

В октябре 2008 года Евкуров был назначен главой Республики Ингушетии. Известно, что, вступив на должность, он отказался от торжественной инаугурации, чтобы сэкономить средства бюджета региона, и принял присягу сразу после своего утверждения. Нынешнего замминистра обороны тогда поддержала даже сторона оппозиции предыдущего главы Мурата Зязикова.


Источник: ren.tv

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