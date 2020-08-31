ФСБ задержала пособников террористов в пяти регионах России

По информации ФСБ, они причастны к деятельности преступной группы, участники которой ранее уже были осуждены за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии.

ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

Ячейка действовала на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

ФСБ России в ходе спецоперации задержала в пяти регионах России финансистов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД России, Росфинмониторингом и Росгвардией проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ФСБ. В отношении шести россиян возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

По информации ФСБ, они причастны к деятельности преступной группы, участники которой ранее уже были осуждены за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии. В ходе обысков у задержанных изъяты средства коммуникаций и платежные инструменты, свидетельствующие о их противоправной деятельности.

ФСБ также показала кадры задержания финансистов террористической организации, большинство из них были задержаны в квартирах, один - на улице. У них обнаружены карты российских банков.

Собранные средства

По данным Следственного комитета РФ, шестеро финансистов ИГ собрали не менее 500 тыс. рублей.

По данным следствия, в период с 2016 по июнь 2017 года члены ИГ из числа россиян, находившихся в Сирии, привлекли жителя Дагестана, который обеспечивал на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и Республики Дагестан сбор денег путем переводов с помощью платежных систем и банковских карт. Деньги доставлялись на сирийскую территорию, подконтрольную членам международной террористической организации.

"В данный период для финансирования терроризма было собрано не менее 500 тыс. рублей от лиц, находящихся на территориях Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов, в том числе от фигурантов уголовных дел о преступлениях террористической направленности", - сообщили в пресс-службе СК.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании шестерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются их сообщники.



Источник: ТАСС